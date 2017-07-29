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Архив - Донецкая область

Павел Жебривский занял 5 место в рейтинге украинских губернаторов

29.07.2017 13:12
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Павел Жебривский занял 5 место в рейтинге украинских губернаторов

Эксперты общественной организации «Комитет избирателей Украины» составили рейтинг губернаторов Украины по итогам работы глав ОГА в первом полугодии 2017 года.

Губернатор Донецкой области Павел Жебривский занял 5 место в рейтинге. Эксперты высоко оценили успешную ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации в Авдеевке и строительство газопровода стоимостью 59 миллионов гривен для жителей Авдеевки.

Список возглавила руководитель Харьковской области Юлия Светличная, далее идут губернаторы Тернопольской, Закарпатской и Кировоградской областей.

Источник: mariupolnews.com.ua



Теги: Донбасс, губернатор, рейтинг, Жебривский
 
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