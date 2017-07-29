Три года назад бойцы АТО выбили из Авдеевки "защитников русскоговорящих"

29.07.2017 19:10

Три года назад военнослужащие 2-й батальонно-тактической группы 93-й отдельной гвардейской механизированной бригады вместе с бойцами “Правого сектора” освободили Авдеевку от террористов. Об этом сообщает 93-тья ОМБр на своей странице в социальной сети Фейсбук, передает avdeevka.city.

В первой половине дня 28 июля военные провели совещание и выдвинулись в направлении Авдеевки.

«Наша группа обошла врага и атаковала его со стороны объездной, вышла на блокпост в районе девятиэтажки. Сбили блокпосты в районе моста и девятиэтажки, вышли на рубеж в районе развлекательного комплекса “Царская охота” и закрепились», - вспоминает боец ВТО.

На следующий день пришло подкрепление, с которым украинские военные полностью освободили город и провели зачистку.

Большую роль в данной операции сыграл фарт, удача. Ведь город Авдеевку освобождали ограниченными силами - всего 56 пехотинцев и экипажи трех танков.

Боевики не верили, что такое возможно, особенно после того, как один танк ВСУ попал в бетонную ливневку и не мог выехать.

«Враг успокоился и расслабился, решив, что все уже закончилось. Но тут в атаку пошли мы, и неожиданно выбили противника. Следует отметить, что хотя боевики и вели плотный огонь, а некоторые БМП получили по две гранаты из РПГ, обошлось без потерь», - рассказал военный.