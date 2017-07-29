- Нацполиция меняет формат участия в АТО: появились первые детали17:48
- В районі Слов’янська сапери знешкодили близько 600 вибухонебезпечних предметів11:50
- З’явилися подробиці вбивства українського школяра терористами “ДНР”21:35
- В Курахово состоялось заседание коллегии Главного управления пенсионного фонда в Донецкой области20:30
- Три года назад бойцы АТО выбили из Авдеевки "защитников русскоговорящих"19:10
- На стене обстрелянной школы в Мариуполе появился мурал 17:15
- В Покровске всплыла еще одна история с автомобилем, «отжатым» полицейскими16:50
- В Мариуполе из-за депутата от Оппозиционного блока обесточен пр. Лунина14:54
- Вокруг Мариуполя дополнительно создали 5 мобильных блокпостов14:10
- Страшна провокація: стало відомо про новий підступний план "Л/ДНР" проти України13:51
В Курахово состоялось заседание коллегии Главного управления пенсионного фонда в Донецкой области
20 июля в Курахово в управлении Пенсионного фонда Украины в Марьинском районе состоялось заседание коллегии Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области. Участие в заседании приняли председатель Марьинской райгосадминистрации, руководитель районной военно-гражданской администрации Владимир Мороз и первый заместитель председателя Марьинской райгосадминистрации Татьяна Збицкая. Об этом сообщает Донецкая областная государственная администрация.
Заседание коллегии было посвящено подведению итогов работы органов Пенсионного фонда Украины в Донецкой области в I полугодии текущего года, в том числе по вопросам реализации Стратегии модернизации органов Фонда области на период до 2020 года по внедрению единых стандартов и технологий обслуживания граждан, развития Государственного реестра общеобязательного социального страхования, а также совершенствование системы управления финансовыми ресурсами Пенсионного фонда Украины.
По состоянию на 01.07.2017 контингент пенсионеров области составляет 848,1 тыс. человек, из которых 152,0 тыс. - переселенцы.
С начала года назначено 8,7 тыс. новых пенсий, в том числе внутренне перемещенным лиц, проведено около 25,5 тыс. перерасчетов.
В результате проведенных перерасчетов средний размер пенсии по области с начала года увеличился на 61,16 грн. и на 1 июля составил 2153,47 грн. На осуществление пенсионных выплат направлено 10,1 млрд. грн.
Общие поступления средств от предприятий, учреждений и организаций области составили более 2,8 млрд. грн. или 104,4% к плановым показателям.
В ходе заседания коллегии определено, что главным приоритетом в работе органов Фонда области остается качество и удобство предоставления услуг гражданам, для чего осуществляется модернизация и усовершенствование работы системы Пенсионного фонда области по всем направлениям, вводятся новые технологии и стандарты обслуживания.
На данном этапе, в рамках пилотного проекта, который начался в 2016 году, осуществляется миграция данных из автоматизированной системы обработки пенсионной документации в единую централизованную систему назначения и выплаты пенсий. Новая система будет работать на основе электронных пенсионных дел.
Одновременно ведется активная разъяснительная работа для всех слоев населения. В текущем году проведено 502 выступления специалистов Фонда в средствах массовой информации. В рамках сотрудничества с общественностью состоялось 1,1 тыс. мероприятий. Осуществляется информирование граждан с использованием дистанционных форм, таких как сайт главного управления, социальные сети, Скайп-связь, мобильная связь, рассылка смс-сообщений и тому подобное.
Во время заседания коллегии начальник управления Пенсионного фонда Украины в Марьинском районе Любовь Кошелева представила информационно-разъяснительный видеоролик о возможностях и преимуществах веб-портала Пенсионного фонда Украины.
Источник: kumar.dn.ua
Теги: Донбасс, пенсионный фонд, перерасчет, заседание
- Миллионам украинцев пенсии повысят почти в два раза: подробности "осовременивания"
- Весеннее повышение пенсий коснется не всех
- Вопрос-ответ: Почему похудела пенсия?
- Пенсия для работающих пенсионеров. Перерасчет вас найдет!
- Донецким пенсионерам пересчитали пенсии
- Грандиозный пожар в штаб-квартире Латиноамериканского парламента (ВИДЕО)
- Нацполиция меняет формат участия в АТО: появились первые детали17:48
- Українку, яку катували бойовики, звільнили з полону у важкому психологічному стані17:30
- В районі Слов’янська сапери знешкодили близько 600 вибухонебезпечних предметів11:50
- З’явилися подробиці вбивства українського школяра терористами “ДНР”21:35
- В Курахово состоялось заседание коллегии Главного управления пенсионного фонда в Донецкой области20:30
- Три года назад бойцы АТО выбили из Авдеевки "защитников русскоговорящих"19:10
- На стене обстрелянной школы в Мариуполе появился мурал 17:15
- В Покровске всплыла еще одна история с автомобилем, «отжатым» полицейскими16:50
- В Мариуполе из-за депутата от Оппозиционного блока обесточен пр. Лунина14:54
- Вокруг Мариуполя дополнительно создали 5 мобильных блокпостов14:10
- В августе Землю ждет полное солнечное затмение18:30
- "Новая почта" повышает тарифы с 1 августа18:13
- Нацполиция меняет формат участия в АТО: появились первые детали17:48
- Українку, яку катували бойовики, звільнили з полону у важкому психологічному стані17:30
- Росія оголосила війну контрабанді свого ж озброєння з території Донбасу, – розвідка17:11
- Жителі яких областей у червні отримали найвищу середню заробітну плату16:50
- З початку року на водоймах України загинуло 571 людей, з яких 61 дитина, - ДСНС16:14
- Арнольду Шварценеггеру – 70 лет! История успеха легендарного Терминатора15:50
- Что нужно знать о туристических агентствах и как не попасть на мошенников15:33
- Украинцы активно продают доллары: почему так случилось и что дальше15:13
- Арнольду Шварценеггеру – 70 лет! История успеха легендарного Терминатора15:50
- Что нужно знать о туристических агентствах и как не попасть на мошенников15:33
- Украинцы активно продают доллары: почему так случилось и что дальше15:13
- "Будут просто бить друг другу морды". Как закон о домовых счетчиках рассорит жильцов многоэтажек21:10
- Сколько нужно пить воды при повышенном давлении18:31
- В Покровске всплыла еще одна история с автомобилем, «отжатым» полицейскими16:50
- Катастрофа с Днепром: что убивает главную реку Украины16:11
- Как обмануть грозу? 15:30
- У Латвії за підтримку "ДНР" загрожуватиме тюрма08:30
- Йога-это философия. Если вы ей доверитесь, она многому научит21:01
- На окраине Горловки “призраки” вырезали минометный расчет “ихтамнетов” в полном составе: стали известны подробности ликвидации террористов
- Техника уже подошла - будет горячо по всей лини фронта: боевики “Л/ДНР” анонсировали серьезные бои
- СБУ: Путин поручил «перезагрузить» отношения с Украиной
- Ловушка от Захарченко: "ДНР" берет в плен тысячи человек
- Опасность грозит всем украинцам: Анастасия Приходько рассказала шокирующие подробности своего волонтерства
- “Россия заплатит за Крым и Донбасс! Это может тянуться 5-10 лет. Мы будем беднеть, ничего хорошего”, - член совета при Путине Шаблинский заставил пропагандистов заикаться. ВИДЕО
- Побросали оружие и трусливо сбежали с поля боя: силы АТО мощно отбили наступление ДРГ террористов "ЛНР" в районе Бахмутской трассы - у боевиков потери
- Соцсети: Возле комендатуры террористов в оккупированном Луганске произошла перестрелка
- Боевиков, российских наемников и военных преступников ждет «бомба»
- "Никакой украинофобии здесь нет": Киевлянка разозлила соцсеть "правдой" о России