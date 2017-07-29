В Покровске всплыла еще одна история с автомобилем, «отжатым» полицейскими

29.07.2017 16:50

На протяжении последнего месяца в СМИ было освещено несколько историй, к которым так или иначе оказались причастными правоохранители. Когда журналисты предложили зрителям и читателям рассказать о подобных случаях из их жизни, стали поступать телефонные звонки от людей, отчаявшихся найти справедливость в полиции.

Рассказать свою историю решился и житель Покровска Роман Паненко. Приводим ее такой, какой услышали от автора.

Осенью 2014 года Роман приобрел (как впоследствии оказалось – очень неудачно) легковой автомобиль «ВАЗ-2112» черного цвета. Продавца из Селидова, который представился Антоном, парню порекомендовал некий Сергей Маслов. Машину осмотрели возле селидовского АТБ, и Роману она понравилась. Единственное, что смущало парня – отметка в техпаспорте, свидетельствующая о том, что ВАЗ был в кредите. Он обратил на это внимание продавца, и Антон пояснил, что собственник автомобиля – его дядя, который для приобретения машины действительно оформлял кредит, но уже его выплатил. Но дядя живет в Донецке, следовательно, и документы, подтверждающие выплату, находятся там. Продавец заверил, что как только родственник передаст ему бумаги, машина будет снята с учета и переоформлена на Романа.

Роман вспоминает, что через десять дней продавец пригласил его в Селидово и передал доверенность от дяди на управление транспортным средством, а также на выполнение любых действий, связанных с переоформлением и продажей авто. Документ, выданный на пять лет, был заверен печатью с российским гербом, но Антон убедил, что его признают и в России, и в Украине. Однако справки из банка, подтверждающей погашение кредита, дядя, по словам племянника, не передал, но он снова пообещал, что документ вскоре появится, и они вместе поедут в МРЭО. Роман же полностью расплатился за покупку.

«В назначенный день я позвонил, чтобы узнать, поедем ли мы снимать с учета машину, но Антон сказал, что пока не получится, поскольку в Карловке тогда шли бои, – рассказал Роман. – А вечером мне на телефон пришло смс-сообщение от Антона о том, что он находится на границе с Россией, и связь мне нужно держать с его дядей. Там же был указан номер его телефона».

Дядя, которому позвонил Роман, от обязательств не отказывался, но сказал, что попал в аварию и сломал ногу. И пообещал, что после выздоровления и стабилизации военной ситуации сам приедет в Красноармейск, чтобы вместе с Романом снять с учета автомобиль.

Тем временем Роман обратился к нотариусу, чтобы проконсультироваться насчет своих правомочий по переданной из Донецка доверенности. Нотариус подтвердил, что бланк подлинный, единственное, в чем можно было сомневаться – так это в достоверности подписи, поскольку прежнего хозяина Роман никогда не видел.

Парня интересовало, сможет ли он без присутствия хозяина, на основании доверенности снять машину с учета. Выяснилось, что для этого нужно было получить подтверждение, что кредит выплачен в полном объеме. Спустя несколько часов нотариус предоставил Роману подтверждение того, что у гражданина Бородина, продавшего автомобиль, было арестовано все личное имущество, в том числе и проданный им «ВАЗ-2112».

«Машину я купил за 49 тысяч гривен, поэтому хотел хотя бы частично вернуть свои деньги. Я решил продать ее хотя бы за 30 тысяч, – говорит Роман. – Тогда как раз был период, когда Красноармейск несколько месяцев оставался без воды. Я подумал, что на вырученные от продажи деньги смогу купить какие-нибудь подержанные «Жигули», чтобы привозить домой воду. Мне посоветовали Сергея Сердюка. Мы созвонились и на следующее утро встретились. Он пришел ко мне на улицу Ольшанского, к водонапорной башне. Машина ему понравилась. Я назвал цену в 30 тысяч гривен, он назвал свою – 26. На цене мы не сошлись. Тогда я попросил Сергея подобрать для меня какие-нибудь старенькие «Жигули» на ходу и с документами, а взамен предложил забрать свою машину. Он положил обе руки на капот и сказал: «Проблемные машины – это моя стихия, я такими машинами занимаюсь».

После этого, по словам Романа, Сергей предложил поехать к нему домой в поселок динасового завода и посмотреть машины на обмен.

«Я ехал по грунтовке, зная, что с автомобилем не все в порядке, и если меня остановят – могут быть проблемы. К тому же накануне я выпивал. Но он все время тянул меня выехать на асфальтированную дорогу, – вспоминает Роман. – У него дома Сергей показал мне машины, но мне они не понравились. До этого у него телефон не звонил, а тут вдруг начались множественные звонки и сообщения. Да и сам он поменялся, стал не таким, как раньше. Мы поехали обратно, я старался ехать по грунтовым дорогам, но Сергей снова стал меня вытягивать на центральные улицы Динаса. Я не захотел. Он начинал говорить мне, куда ехать и куда сворачивать, называл улицы и переулки, но я делал все наоборот. Тогда он сказал, что ему плохо, попросил остановить машину возле магазина, якобы чтобы выйти за водой. Предложил купить для меня бутылку пива, но я отказался. Когда Сергей вошел в магазин, я прошел за ним и увидел, что возле прилавка никого нет, а сам он стоит в углу и разговаривает по телефону. Увидев меня, он достал из кармана мелочь и стал отсчитывать на воду – тогда как перед этим предлагал мне пива, давая понять, что деньги у него были».

Когда мужчины вышли из магазина, Роман сел за руль, а Сергей остался на улице и продолжал кому-то звонить. Роман настоял, чтобы он сел в машину и положил на торпеду автомобиля свои телефоны, которых оказалось два. Сергей стал оправдываться, что ему звонят по делам, ведь он занимается машинами, это его заработок, его хлеб. Пока ехали, все время изображал, что его тошнит.

Когда подъехали к дому Романа, Сергей начал предлагать еще один вариант, с автомобилем «ВАЗ-2109», который якобы есть у его друга из поселка Шевченко, работающего на заводе КПД, предлагал поехать к нему и посмотреть машину во время обеденного перерыва.

Спустя какое-то время Сергей перезвонил Роману и предложил через десять минут встретиться с его другом, которого он якобы заберет с завода. Но не прошло и пяти минут – и они оба уже были у ворот дома Романа, хотя перед этим договорились встретиться возле башни.

«Я вышел на улицу и увидел, что они были без машины. Прикинул, что добраться с динаса до КПД по улице Шмидта даже за 10 минут было нереально. Я обратил на это внимание, но особого значения не придал, – рассказал Роман. – Друзья вошли во двор, посмотрели мой автомобиль, сказали, что он жесткий, и предложили проехать по улице. Я отказывался, но они уговорили выехать совсем недалеко, чтобы сделать небольшой круг. Но только мы выехали из двора, я увидел, как ко мне не едет, а летит, невзирая на ямы на дороге, милицейская «Шкода». Автомобиль «подрезал» меня возле соседского гаража».

По рассказу Романа, когда он вышел из своего автомобиля, ему предложили сесть в машину ГАИ, где находилось три сотрудника. Парню начали говорить, что его автомобиль под арестом, что он пьян, что у него глаза и поведение, как у наркомана, проверили на алкотестере и предлагали поехать на освидетельствование в наркодиспансер. А когда обнаружили, что у него в кармане доверенность от прежнего хозяина с российским гербом на печати, начали обвинять в сепаратизме и грозились вызвать военных, которые знают, как разговаривать в подобных случаях.

Сергей Сердюк и его товарищ удалились после того, как Романа посадили в милицейский автомобиль. Но перед этим, по словам Романа, перед ним была разыграна сцена, которая заключалась в том, что сотрудники ГАИ якобы уберегли друзей от покупки арестованного автомобиля.

После того как Роман рассказал историю покупки машины, сотрудники ГАИ, фамилий которых он не запомнил, предложили ему выкупить у них его же доверенность за две тысячи долларов. Узнав, что таких денег у Романа нет, правоохранители согласились на 100 евро и 4000 гривен, которые были у него на карточке. Валюту парень забрал дома, затем в сопровождении работников ГАИ поехал в банк, чтобы снять наличные.

Потерпевший вспоминает, что перед тем как они с сотрудниками милиции договаривались о выкупе его доверенности, те расспрашивали, в какой школе учится его ребенок, где работает и чем добирается на работу супруга, запугивали, что на дороге с пешеходами и велосипедистами бывает много различных несчастных случаев.

«Я точно смогу внешне узнать двоих из этих милиционеров, – вспоминает Роман. – Водитель был белобрысым, круглолицым, на носу у него – один или два синих шрама, он постоянно мне грубил. Второй – чернявый, полноватый, на одной руке – шрам, как от ожога, он занимал нейтральную позицию. Третьего запомнил плохо, помню, что был чернявый и худой, он за меня заступался».

По рассказу Романа, два сотрудника ГАИ возили его с собой на их служебной машине за деньгами, которых в итоге удалось снять мелкими купюрами и в разных банках не четыре, а только три тысячи гривен. После снятия третьей тысячи милиционеры сказали, что им этого уже хватит, и подъехали к кафе «Ручеек» на улице Защитников Украины (Днепропетровской).

Там их уже ожидал третий человек из экипажа ГАИ, с обожженной рукой, который уехал на принадлежавшем Роману «ВАЗ-2112». Он достал из кармана доверенность, и милиционеры начали демонстративно решать, что с ней делать. В итоге документ был разорван и сожжен на глазах у его владельца. А ему самому сообщили, что из Павлограда уже выехали «вышибалы», которые занимаются выбиванием долгов по неуплаченным кредитам, и они с помощью эвакуатора увезут с собой автомобиль.

«Я стал просить, чтобы мне разрешили забрать из своего автомобиля, оставленного возле универмага «Явор», винтовой ключ от чужого гаража, который я снимаю. Но к машине меня не пустили и отвезли домой, – вспоминает Роман. – Спустя какое-то время моей жене позвонила сестра, которая работает на заправке «WOG». Она сообщила, что туда заехал мой автомобиль с красными номерами, которым управлял Сергей Сердюк. Работники заправочной станции поинтересовались, почему он до сих пор ездит с такими номерами, но тот ответил, что вообще может их снять и ездить без номеров».

Знакомые семьи Романа Паненко пытались помочь ему разоблачить аферистов и вернуть автомобиль, но в итоге из этого ничего не вышло. По рассказу потерпевшего, Сергея Сердюка неоднократно видели за рулем этой машины, он ездил на ней не скрываясь и всем рассказывал, что купил ее за 26 тысяч гривен у Романа. Позднее автомобиль был перекрашен в зеленый цвет.

«Поняв, что самостоятельно я ничего сделать не смогу, я обратился к адвокату, с его помощью написал заявление и отнес Красноармейский горотдел милиции. Все это происходило в конце 2014 года, – рассказывает Роман. – Моим вопросом занимался дежурный следователь по фамилии, кажется, Писаренко, капитан. Когда я еще писал заявление, зашел человек в штатском, стал интересоваться случаем, спрашивать, откуда я знаю Сердюка, почему я решил, что это он сделал. Потом подошла девушка, сотрудник полиции, сказала, что надо получить распечатку звонков и IMEI моего телефона. Я сначала отказывался, но сотрудники милиции настаивали, и я сам выписал последние 30 контактных номеров из своего телефона. Позднее узнал, что его поставили на прослушку».

Как рассказывает Роман, все время, пока он находился в дежурной части, сотрудники милиции не хотели даже выпускать его на улицу покурить. А когда он вышел, то за ним проследовали дежурный и два автоматчика.

«У меня при этом складывалось впечатление, что я не потерпевший, а преступник, – продолжает Роман. – Мне сказали, что со мной хочет поговорить начальник милиции. Но начался перерыв, и он уехал. Ко мне подходили правоохранители, расспрашивали, смогу ли я опознать по фотографиям людей, которых описал в заявлении, говорили, что можно выехать на место происшествия. Когда с обеда вернулся начальник, меня никто никуда не вызывал. Потом в здание милиции начали заходить люди по 2-3 человека. Один из них был похож на того, кто находился тогда в машине ГАИ, он старался отворачивать от меня лицо. Я просидел до 5 часов вечера, ушел домой, никто не позвонил и спустя две недели».

Позднее Роман Паненко неоднократно ходил в милицию, интересовался, как продвигается его дело, но каждый раз получал ответ, что оно расследуется.

Писал он жалобу и в областное управление полиции, но там ответили, что для расследования не хватает информации. После этого у Романа стали опускаться руки и пропадать вера в то, что незаконное, по его убеждению, изъятие автомобиля останется когда-нибудь расследовано.

«С кем мне сейчас судиться? Какой смысл тратить деньги? – сокрушается Роман. – И я остановился. А недавно моя жена увидела в интернете историю с машиной, в которой фигурирует Сергей Сердюк, потом информацию о еще одном случае с женщиной. Я подумал – не может быть, чтобы один и тот же человек, фигурирующий в разных делах, был ни в чем не виноват».

Как сообщил журналистам Роман Паненко, на тот момент, когда ему порекомендовали обратиться к Сергею Сердюку, он еще не знал, что тот является сотрудником правоохранительных органов.

«Он представился мне как Кириллов, у него в интернете была зарегистрирована страница под таким именем. Потом я узнал, что настоящая его фамилия Сердюк, – говорит Роман. – Думаю, что моя машина ушла по запчастям так же, как та «четверка», о которой писали. Сначала он ездил на этой машине, ее жалко было разбирать, потому что она была хорошая. А, видимо, после того как я начал обращаться в милицию, ему посоветовали ее разобрать и распродать. У нас город маленький, все друг друга знают, никто больше его не видел на этой машине. Мне известно о случае, когда Сергей Сердюк пригонял на СТО под «горбатым» мостом машину «ВАЗ-2112», там красили каркас в зеленый цвет. Я посмотрел – по номерам это была не моя машина. Возможно, он купил корпус машины и переставил на него мои детали».

На вопрос, почему Роман обратился к журналистам, он ответил: «А куда еще приходить? Туда? (показывая в сторону отдела полиции – ред.) Смысла в этом не вижу. Ходят, пожимают плечами, говорят, что моим делом занимаются. Но прошло уже два года. У меня остался только один вариант. Тем более что мой случай уже третий. Мне кажется, что дальше будут еще люди подходить».

Источник: girnyk.dn.ua