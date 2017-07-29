З’явилися подробиці вбивства українського школяра терористами “ДНР”

29.07.2017 21:35

ЗМІ опублікували уривки допитів свідків і співучасників вбивства бойовиками “ДНР” в 2014 році 17-річного Степана Чубенка з Краматорську.

Так, один з очевидців вбивства розповів слідчим, що в хлопця вистрілили п’ять разів.

“Штовхали з ноги, поки сидів, прив’язаний під комендатурою. Зуби вибили. Повели до берега річки. Руки скрутили за спиною скотчем, футболку – на голову. Кроссівки з нього перед розстрілом зняли, мародери. “Керч” вистрілив в потилицю. Всього пострілів п’ять”, – розповів один зі свідків.

Також журналісти опублікували уривки з протоколу допиту бойовика Москальова на прізвисько “Жора”, що безпосередньо брав участь в розстрілі. Там сказано, що колишній командир батальйону бойовиків “ДНР” “Керч” Вадим Погодін підозрював Чубенка в участі в “Правому секторі”. До вбивства школяра він залучив бойовиків Сухомлінова і Москальова.

“Сухомлінов, знаходячись на краю окопу, зробив постріл в область потилиці неповнолітнього Чубенка, який знаходився на колінах в окопі з пов’язаними за спиною руками. Враховуючи, що після пострілу Чубенко подавав ознаки життя, Погодін узяв у Сухомлінова пістолет і зробив ще не менше чотирьох пострілів в потиличну область голови Чубенка”, – сказано в документі.

Також повідомляється, що після цього Погодін наказав Москальову поховати вбитого Чубенка.

Источник: informator.news