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БОЕВИК «ДНР», УБИВШИЙ ШКОЛЬНИКА ИЗ КРАМАТОРСКА, ВЫШЕЛ ИЗ КРЫМСКОГО СИЗО
Боевика "ДНР" Вадима Погодина из батальона "Керчь", который в июне 2014 года на востоке Украины убил украинского школьника Степана Чубенко, выпустили из СИЗО. Об этом пишет журналист Александр Тверской.
Так, журналист ссылается на Facebook-публикацию Глеба Глинки, мужа врача Елизаветы Глинки, которая погибла в авиакатастрофе российского Ту-154 над Черным морем в мае этого года.
"Вадима выпустили", - пишет Глинка.
"Его (Погодина) отпустили из СИЗО Симферополя. Двое других фигурантов по этому делу тоже избежали наказания. Один отпущен, другой находится неизвестно где", - написал Тверской.
Степана Чубенко боевики задержали за желто-голубую ленточку на рюкзаке. Перед убийством с него сняли кроссовки, замотали скотчем и расстреляли. На теле подростка было обнаружено 5 огнестрельных ранений.
"На скриншоте муж Елизаветы Глинки радуется свободе Вадима Погодина. К слову, она с мужем приютила Погодина, когда тот сбежал из Донецка после всех своих зверств", - подытожил Тверской.
Генеральная прокуратура Украины обратилась к Российской Федерации с просьбой выдать боевикатеррористической "ДНР" Вадима Погодина, который подозревается в убийстве в 2014 году школьника из Краматорска Степана Чубенко.
19 июля мать убитого 16-летнего Степана Чубенко призвала ГПУ добиться экстрадиции подозреваемого в убийстве ее сына из аннексированного Крыма. По ее словам, подходит к концу срок административного задержания Вадима Погодина.
Источник: bykvu.com
Теги: Донбасс, школьник, боевик, ДНР
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