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Архив - Донецкая область

Нацполиция меняет формат участия в АТО: появились первые детали

30.07.2017 17:48
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Нацполиция меняет формат участия в АТО: появились первые детали

Полицейский полк "Миротворец" переведут на новый формат несения службы, как и полицейских в зоне проведения антитеррористической операции.

Об этом заявил глава Национальной полиции Сергей Князев во время посещения постоянной дислокации полка в городе Боряка Киевской области.

По словам Князева, на данный момент разрабатывается план координации "Миротворца" с другими подразделениями с учетом штатного расписания и законодательства.

Глава Нацполиции добавил, что будет изменен формат несения службы полицейскими в районе зоны проведения антитеррористической операции, что позволит усовершенствовать работу полиции в Донецкой и Луганской областях.

В полиции отметили, что все сотрудники "Миротворца" являются добровольцами и принимали участие в боевых действиях в Иловайске, Станицы Луганской, Дебальцево.

Истчоник: apostrophe.ua



Теги: Донбасс, полиция, участие, АТО
 
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