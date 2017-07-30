В районі Слов’янська сапери знешкодили близько 600 вибухонебезпечних предметів

30.07.2017 11:50

Військові сапери знайшли та знешкодили близько 600 вибухонебезпечних предметів в районі Слов'янська.

В ході виконання завдань з очищення місцевості від вибухонебезпечних предметів (ВНП) групою розмінування Центру розмінування ЗС України в районі населеного пункту Слов'янськ (Маяки) виявлено та знешкоджено 207 вибухонебезпечних предметів. Під час розмінування сапери натрапили на останки загиблих воїнів часів Другої світової війни: одного солдату Вермахту та 6 бійців Радянської армії періоду 1943 року.

Загалом, групами розмінування ЗС України та піротехнічними розрахунками ДСНС України в липні розміновано більше 29 гектарів місцевості, перевірено близько 14 кілометрів доріг, знайдено та знищено майже 600 ВНП.

Источник: prozahid.com