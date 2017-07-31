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Бутусов раскрыл подробности главного поражения в истории АТО
Стали известны подробности одного из самых важных дней в истории АТО
Об этом на своей странице в Facebook пишет журналист Юрий Бутусов.
«Один из решающих дней войны 2014-го года, о котором мало кто тогда знал. В секторе «Д» у границы с РФ держали позиции и били врага подразделения из состава восьми батальонно-тактических групп», — вспоминает он.
По словам Бутусова, благодаря точным и адекватным данным офицеров штабов сектора «Д», сектора «Б», оперативного командования «Юг» стало известно, что удержаться на позициях вдоль границы невозможно, поскольку российская артиллерия ведет безнаказанные массированные обстрелы, а ответить было нельзя.
Также из-за большой протяженности и растянутости войск не было сил для создания поисково-ударных групп, которые бы могли защитить коммуникации. Кроме того, единственный маршрут снабжения — через село Кожевня в 500 метрах от российской границы, был оставлен 30 июля нашими подразделениями после массированных обстрелов.
«Было известно из открытых сообщений СМИ, это не было никаким секретом, что на помощь войскам сектора «Д» идет главный резерв командования АТО — самые боеспособные на тот момент подразделения, кулак в составе главных сил 30-й механизированной, 95-й аэромобильной и 25-й воздушно-десантной бригад — 7 батальонно-тактических групп», — рассказывает журналист.
Они тоже были не в полном комплекте, но это была огромная организованная сила, которая могла взять и удержать любой узел коммуникаций.
«Я встречался с президентом Украины и Верховным Главнокомандующим, и предложил сосредоточить все наличные резервы для оперативного окружения и прямой атаки на Донецк. Прямой удар по «столице «ДНР» заставил бы противника перебросить все силы, в том числе с границы, чтобы деблокировать трассу, чтобы защитить город. К сожалению, стало ясно, что 31 июля подразделения 25-й бригады начали отход из самого Шахтерска, был выбран другой план операции», — подчеркнул он.
Бутусов убежден, что решение держать под российскими обстрелами слабые позиции в секторе «Д», и решение использовать главный резерв для того, чтобы попытаться занять Миусинск, Степановку, Дмитровку в августе — это грубейшая ошибка, которая показывала не гибкость, командования АТО и отсутствие оперативного искусства. Благоприятная возможность резко изменить ход войны в нашу пользу и навязать врагу инициативу не была использована, подытожил он.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, война, АТО
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