Представитель ОБСЕ Фриш в августе наведается к украинским заложникам в тюрьмы ОРДЛО

31.07.2017 16:47

Договоренность о посещении в августе координатором подгруппы от ОБСЕ Тони Фришем тюрем и удерживаемых боевиками ОРДЛО на оккупированных территориях украинских заложников была достигнута ходе скайп-конференции по заложникам в формате гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в понедельник, передает Интерфакс.

"Из важного - нам удалось добиться, что в августе координатор ОБСЕ в группе Т.Фриш посетит тюрьмы и заложников на оккупированных территориях. Мы обратились с требованием, чтобы обязательным пунктом была Макеевская колония, где содержат наших военных, также посещение задержанных женщин, гражданских, в частности, Игоря Козловского (украинский историк, удерживаемый в ОРДО – ИФ)", - написала в своей странице по итогам скайп-конференции первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко в своей странице в "Фейсбук" в понедельник днем.

По словам представителя Украины в подгруппе, украинская сторона, в состав которой также вошли украинский обмудсмен Валерия Лутковская и эксперты СБУ, обратила внимание Т.Фриша на заявления спецпредставителя ОБСЕ по вопросам свободы слова с требованием немедленного освобождения удерживаемого ОРДО украинского журналиста и блогера Станислава Асеева (Васина), а также обратились к представителям РФ немедленно оказать содействие в освобождении журналиста, учитывая, в том числе позицию и призыв ОБСЕ.

"Мы обратили особое внимание ОБСЕ на недопустимость пыток незаконно удержанных. Считаю, эта тема должна быть в центре особенного внимания ТКГ, которая будет заседать 2 августа в Минске", - добавила И.Геращенко.

Источник: http://from-ua.com