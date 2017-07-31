Ситуация на КПВВ: небольшие очереди - на «Гнутово» и на «Новотроицком»

31.07.2017 10:23

Сегодня утром по данным Госпогранслужбы в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорское» — 50/50;

КПВВ «Марьинка» — 40/70;

КПВВ «Новотроицкое» — 20/15;

КПВВ «Гнутово» — 25/10.

Вчера пассажиро-транспортный поток оставался интенсивным. Всего за минувшие сутки линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда, что в районе проведения АТО, пересекли 32000 человек и 5000 транспортных средств:

«Майорское» — 6450 человек и 910 транспортных средств;

«Марьинка» — 8185 человек и 1715 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 7405 человек и 1575 транспортных средств;

«Гнутово» — 3465 человек и 825 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 6505 человек.