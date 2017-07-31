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Архив - Донецкая область

Ситуация на КПВВ: небольшие очереди - на «Гнутово» и на «Новотроицком»

31.07.2017 10:23
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Ситуация на КПВВ: небольшие очереди - на «Гнутово» и на «Новотроицком»

Сегодня утром по данным Госпогранслужбы в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
КПВВ «Майорское» — 50/50;
КПВВ «Марьинка» — 40/70;
КПВВ «Новотроицкое» — 20/15;
КПВВ «Гнутово» — 25/10.
Вчера пассажиро-транспортный поток оставался интенсивным. Всего за минувшие сутки линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда, что в районе проведения АТО, пересекли 32000 человек и 5000 транспортных средств:
«Майорское» — 6450 человек и 910 транспортных средств;
«Марьинка» — 8185 человек и 1715 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 7405 человек и 1575 транспортных средств;
«Гнутово» — 3465 человек и 825 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 6505 человек.



Теги: Донбасс, Госпогранслужба, КПВВ, ОРДЛО
 
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