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За отказ ехать в Мариуполь “динамовцам” пригрозили техническим поражением
Глава Комитета национальных сборных Украины уверен, что все домашние матчи ФК “Мариуполь” должен проводить в родном городе.
Об этом сообщает сайт football.ua.
Глава Комитета национальных сборных Украины Мирон Маркевич уверен, что все коллективы Премьер-лиги должны играть в Мариуполе. В Мариуполе прошли без инцидентов уже два домашних поединка Премьер-лиги. Однако, киевское “Динамо” до сих пор опасается ехать играть в Мариуполь, ссылаясь на возможность теракта и близости к зоне боевых действий. По этому поводу поспешил высказаться Глава Комитета национальных сборных Украины Мирон Маркевич.
"Есть регламент, никаких поблажек никому не делать. Вот и все", - сказал он.
"Все команды должны ехать в Мариуполь и играть. Ничего там страшного нет. Не поедут – значит, засчитывать поражение", - заявил Мирон Маркевич.
В свою очередь львовские “Карпаты” уже согласились играть в столице Приазовья. "Карпаты" на своем официальном сайте дали соответствующую новость с заголовком: "В Мариуполе сыграем в воскресенье, 13 августа в 17:00".
Ранее, "Карпаты" отказывались играть в Мариуполе, мотивируя свой отказ отсутствием гарантий безопасности.
Позже технический директор ФК "Карпаты" Тарас Гордиенко заявил, что "Карпаты" никогда не отказывались играть против "Мариуполя" на их стадионе. Но гарантии должны охватывать как гражданскую, так и военную сферу.
Мариупольцы готовы принять “Динамо”, а болельщики на матч против “Черноморца” вчера принесли плакаты с обращением к президенту киевского клуба.
Главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб высказал свою позицию насчет желания "Динамо" сыграть гостевой матч с "Мариуполем" на нейтральном поле.
"Мариуполь - это Украина. Значит, надо ехать и играть. Но если ехать, то всем, а не так, что "Динамо" Киев переживает, и им перенесут игру, а все остальные будут ехать в Мариуполь. Я против этого", - сказал он.
Президент ФФУ Андрей Павелко, посетивший матч "Мариуполя" и "Черноморца", отдал должное болельщикам приазовской команды.
"Был впечатлен, что в Мариуполе семьями ходят на футбол и поддерживают свою команду. Были и болельщики старшего поколения, и девушки с маленькими детьми, и бабушки с дедушками. Давно такого не видел. Прекрасная обстановка является ещё одним подтверждением того, что Мариуполь - прекрасный город для футбола", - заявил Павелко.
Источник: https://www.0629.com.ua
Теги: Донбасс, спорт, футбол, Мариуполь, игра
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