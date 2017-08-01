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Главный "радикал" Ляшко шокировал украинцев: одиозный нардеп перешел на сторону России и нагло потребовал выгнать посла США из Киева
Одиозный руководитель "Радикальной партии" имени себя Олег Ляшко написал пост в социальной сети с пророссийской риторикой, чем вызвал возмущение у многих украинских пользователей, передает "Диалог.UA".
Политик, которого подозревают в связях с олигархом Ринатом Ахметовым заявил в Facebook, что требует выгнать из Украины посла Соединенных Штатов Америки. Политик считает, что Америка, которая помогает украинским военным бороться с российской агрессией негативно влияет на Украину и вмешивается в ее внутренние дела.
Таким образом, некоторые пользователи социальной сети подметили, что Ляшко перешел на российскую риторику. Ляшко, известный своей популистской деятельностью, успел даже оскорбить дипломатического представителя США Мари Йованович. Он обозвал ее "слоном в посудной лавке". Его слова говорят сами за себя, демонстрируя воспитание народного избранника.
Теги: США, Донбасс, Ахметов , Российская Федерация, агрессия, посол
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