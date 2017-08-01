Испытание обновленного украинского оружия: гроза террористов ЗСУ-23-4 "Шилка" делает 3400 выстрелов в минуту и эффектно поражает наземные цели боевиков. ВИДЕО

01.08.2017 20:25

Материалы были опубликованы на сайте Укроборонпрома, обновлением техники занимались специалисты госпредприятия "Балаклейский ремонтный завод". Техника отлично прошла испытания на спецполигоне, и только после этого ее передали заказчикам. В Сети показали кадры испытаний обновленной зенитной самоходной установки ЗСУ-23-4 "Шилка", информирует "Диалог.UA".

В период испытаний была тщательно проверена работа всех систем боевой машины, в том числе ведение огня из 23-мм счетверенной автоматической пушки, общая скорострельность которой составляет 3400 выстрелов в минуту.

Боевая машина активно используется в зоне АТО, она служит мощным и эффективным средством поражения наземных целей террористов.