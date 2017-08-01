- Прямо "под носом" у луганских карателей из захваченного боевиками СБУ: в центре оккупированного Луганска взорвали памятник террористам. ВИДЕО10:52
- Главный "радикал" Ляшко шокировал украинцев: одиозный нардеп перешел на сторону России и нагло потребовал выгнать посла США из Киева10:01
- Под Славянском установили новый блок-пост09:50
- В Украине вновь выросли долги по зарплате09:11
- В СБУ рассказали, кого террористы из «ДНР» берут в заложники08:32
- У донецких и луганских боевиков растут не боевые потери07:51
- В госпиталь имени Мечникова в Днепре привезли тяжелораненых защитников Украины из зоны АТО07:29
- Представитель ОБСЕ Фриш в августе наведается к украинским заложникам в тюрьмы ОРДЛО16:47
- В СБУ заявили, что боевики стали брать в плен украинцев, навещающих родственников в "ДНР"15:05
- За отказ ехать в Мариуполь “динамовцам” пригрозили техническим поражением14:30
Прямо "под носом" у луганских карателей из захваченного боевиками СБУ: в центре оккупированного Луганска взорвали памятник террористам. ВИДЕО
Памятник террористам под названием "Они сражались за Родину", одним из прообразов которых стал каратель и убийца животных, мучитель украинских военных, российский террорист Мельчаков, уже пытались взорвать 1 сентября 2016 года. Сегодня, 1 августа 2017 года, взрыв произошел практически по той же схеме, что и в прошлом году. Как утверждают так называемые "силовики" "ЛНР", взрыв прогремел ночью 1 августа в 01:50, передает "Диалог.UA".
Взрыв был слышен во многих районах оккупированного Луганска, сам памятник террористам (он расположен в самом центре города, напротив - захваченное в 2014 году боевиками управление Луганской областной СБУ) пострадал частично. Предположительно, взрывное устройство было заложено рядом с монументом.
Насколько серьезны разрушения, пока неизвестно, сепаратистские СМИ пишут, что памятник накрыт тентом, подход к нему оцеплен сотрудниками полиции "ЛНР". Жертв среди людей нет, прилегающие к памятнику жилые дома остались невредимыми.
"Луганск, центр, слышали сильнейший взрыв в 1:50. Говорят, возле бывшего СБУ бомбануло, идет белый дым, катается техника", "Пипец, дом содрогнулся. Я на Донбассе (место рядом с местом взрыва - ред.) живу", "В центре очень громко было", "На Донбассе окна задрожали и весь дом тряхонуло. Окна выходят на авиацентр", "ДК Строителей слышно было, как кирпичи сыпались. Муж курил, говорит, зарево было, а потом взрыв", " Пипец((( шота в "ДНР" с терактами скромнее будет", "Кошмар в центре и комендантский час, и кто-то лазит постоянно, и как это понять???" – пишут пользователи сепаратистского паблика "Регион 13" в Facebook.
Также подконтрольные боевикам СМИ сообщили, что после взрыва в городе была слышна стрельба. В Сети опубликованы кадры с места ЧП, видно, что съемка производилась ранним утром, однако повреждения памятника террористам разглядеть сложно.
Теги: Донбасс, полиция, взрыв, СБУ, ДНР, ЛНР, боевики, террористы
- На донбасских боевиков и их пособников охотятся российские и украинские спецслужбы
- "Путин, помоги!" - боевики "Л/ДНР" умоляют хозяина Кремля "спасти" от СБУ кровавого донецкого террориста "Керчь"
- В этом году в Донецкой области поймали уже 5 боевиков
- Тревожные новости из зоны АТО
- “Российское руководство нас всех кинет”, - боевики “Л/ДНР” в панике после пленения разведчика Агеева под Луганском
- СБУ обнаружила фугасные мины, заложенные на пути передвижения украинских военных в Донбассе
- Прямо "под носом" у луганских карателей из захваченного боевиками СБУ: в центре оккупированного Луганска взорвали памятник террористам. ВИДЕО10:52
- Главный "радикал" Ляшко шокировал украинцев: одиозный нардеп перешел на сторону России и нагло потребовал выгнать посла США из Киева10:01
- Под Славянском установили новый блок-пост09:50
- В оккупированном Луганске подорвали памятник боевикам09:35
- В Украине вновь выросли долги по зарплате09:11
- В СБУ рассказали, кого террористы из «ДНР» берут в заложники08:32
- Один из самых разрушенных боевиками "ЛНР" поселков на оккупированной части Луганщины: Хрящеватое 3 года спустя и сотни разрушенных домов. ВИДЕО08:12
- У донецких и луганских боевиков растут не боевые потери07:51
- В госпиталь имени Мечникова в Днепре привезли тяжелораненых защитников Украины из зоны АТО07:29
- Представитель ОБСЕ Фриш в августе наведается к украинским заложникам в тюрьмы ОРДЛО16:47
- МИД России предложило "защиту" украинскому пилоту-герою11:00
- Прямо "под носом" у луганских карателей из захваченного боевиками СБУ: в центре оккупированного Луганска взорвали памятник террористам. ВИДЕО10:52
- Вступило в силу Соглашение о ЗСТ между Украиной и Канадой10:30
- Больові точки: Яка помісна церква нам потрібна?10:18
- Главный "радикал" Ляшко шокировал украинцев: одиозный нардеп перешел на сторону России и нагло потребовал выгнать посла США из Киева10:01
- Под Славянском установили новый блок-пост09:50
- МИД призывает украинцев не поддаваться на провокации РФ с упрощением получения российского гражданства09:41
- В оккупированном Луганске подорвали памятник боевикам09:35
- Пользователей Facebook атаковал новый вирус09:30
- Пентагон разработал план поставок в Украину оружия, ожидается одобрение Белого дома09:25
- Больові точки: Яка помісна церква нам потрібна?10:18
- Як справитись з поганим запахом ніг?22:48
- Что мужчины разных знаков Зодиака не выносят в женщинах21:01
- Что происходит в партии «За жизнь»17:00
- Як очистити шкіру в домашніх умовах?12:30
- КАК ПИРСИНГ МОЖЕТ НАВРЕДИТЬ ЗДОРОВЬЮ12:00
- Как изменить свой характер? 7 советов09:38
- Почему чай в пакетиках в разы хуже листового09:18
- «Железные леди»: три знака Зодиака с твердым характером08:15
- Солодкий продукт, що уповільнює старіння07:48
- Россия стягивает к Харьковской области тяжелую артиллерию
- Блокада "ЛДНР" требует корректировки
- Бутусов раскрыл подробности главного поражения в истории АТО
- "Будут просто бить друг другу морды". Как закон о домовых счетчиках рассорит жильцов многоэтажек
- В Курахово состоялось заседание коллегии Главного управления пенсионного фонда в Донецкой области
- Максакова порвала социальные сети рассказом о том, чем украинцы отличаются от россиян
- Стало известно, что заставит Путина покинуть Кремль: российский социолог Эйдман указал на единственную силу, которая может "свергнуть режим" в Москве
- Страшна провокація: стало відомо про новий підступний план "Л/ДНР" проти України
- Новые платежки и списки счастливцев: что ждет украинцев в августе
- 86-летняя невеста явилась на свадьбу в восхитительном платье собственного дизайна