Разбитые в клочья бойцы на реанимационной койке: в госпиталь имени Мечникова в Днепре привезли тяжелораненых защитников Украины из зоны АТО

01.08.2017 07:29

Бойцы были серьезно ранены в Широкино на мариупольском направлении, теперь их спасают медики из госпиталя Мечникова. О состоянии раненых защитников Украины рассказал в Facebook главный врач учреждения Сергей Рыженко, передает "Диалог.UA".

"Испить чашу страданий до дна. Они еще три дня назад дышали полной грудью. Мечтали о доме. Сегодня в клочья разбитые бойцы на реанимационной койке в Мечникова. Ранения получили в Широкино. Минно-взрывные травмы, пневмоторакс, осколки попали в лицо, шею, грудь, живот", - сообщил Рыженко.

Одному из раненых 34 года, зовут бойца Денис, после операции защитник Украины находится на ИВЛ. Попавшие в него осколки похожи на крупную картечь. "Жестокие удары его судьбы нам придется пройти вместе. Ему очень мало надо для счастья... Просто необходимо выжить", - добавил Рыженко.

Второй раненый военный родом из Виницкой области. Павлу 41 год, осколки разлетелись по всему его телу. К бойцу приехала его мама, женщина все время плачет, но очень счастлива, что ее сын выжил.

Напомним, ранее из зоны АТО пришло трагическое известие: с собой покончил совсем юный боец – 19-летний парень из Запорожской области. Он перед роковым шагом надел на себя новую форму, а затем застрелился из автомата. Сослуживцы погибшего рассказали, что молодой человек состоял в "Синих китах".