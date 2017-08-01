"С**и, вас надо на передок, чтобы вспомнили, что война идет. "МГБ" – лохи", – адепты Кремля взвыли после взрыва в оккупированном Луганске, в соцсетях волна проклятий и угроз

01.08.2017 13:51

Сторонники "русского мира" в жуткой истерике после взрыва в оккупированном Луганске. Соцсети бурлят проклятиями в адрес "мифических диверсантов из Украины", которые по мнению боевиков, снова устроили теракт в городе. Больше всего истерят адепты Кремля под постом сепаратиста и пособника боевиков "ДНР/ЛНР" Грэма Филлипса, сообщает "Диалог.UA".

Он своей информацией еще больше разъярил "русскомирцев". Сепаратисты разразились истеричной критикой в адрес "МГБ" "ЛНР", проклятиями в адрес украинцев, которые якобы никак не могут отстать от жителей оккупированного Донбасса.

"Силовиков" из "МГБ" рядовые сепаратисты за то, что те не могут навести порядок в городе (а стоит сказать, что врыв произошел аккурат в комендантский час, и тем, кто его устроил, понадобилось время на установку взрывного устройства), предлагают отправить на передовую.

Прокомментировал "теракт" и террорист Плотницкий, он заявил, что оккупированный Донбасс – это не Украина и оккупантам хватит сил защитить "свои территории от посягательств". В то же время пользователи сепаратистского паблика в Facebooк пишут, что в центре города напряженная обстановка, много полиции и патрулей. "Луганчане, будьте бдительны! Сегодня утром возле 69 дома по ул. Советской разминировали автомобиль", "Вчера (31 июля - ред.) на перекрестке Ватутина - Карпинского в р-не 15 часов что-то искали с металлоискателями и собаками...", "Аврору (супермаркет в районе автовокзала Луганска - ред.) тоже оцепили", "Ой, скажут конечно же укропы)), а на**й вы их сюда зовете???" – комментируют жители оккупированного Луганска.

Напомним, памятник карателям-террористам, который установлен в самом центре "столицы" "ЛНР", подорвали в 01:50 сегодня, 1 августа.