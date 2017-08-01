У боевиков "ДНР" проблемы с увольнением и отпусками

01.08.2017 15:32

Можно уволиться с негативной характеристикой и не устроиться на работу. В рядах боевиков так называемой "ДНР" вновь проблемы. Как сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, командование российских оккупационных войск приостановило на неопределенный срок увольнение офицеров с военной службы, передает Сегодня.

"Офицерскому составу предлагается подписывать новые контракты или увольняться с негативной характеристикой, что делает невозможным прохождение дальнейшей военной службы в любых российских силовых структурах", – рассказали в разведке.

Кроме того, в военных частях ВС РФ, расположенных в оккупированном Донецке и Луганске, растет количество случаев уклонения от военной службы среди младших офицеров. Это заставило российское командование приостановить предоставление отпусков с выездом на территорию России, в том числе даже в случае смерти близких родственников.

"Офицер 2-го армейского корпуса (Луганск) Ефименко Константин Александрович из-за отказа командования предоставить ему отпуск по семейным обстоятельствам с выездом в РФ, пытался совершить самоубийство нанесением себе ножевого ранения грудной клетки. Он доставлен в больницу города Кадиевка", – добавили в разведке.

Как уже сообщали в разведке, в рядах боевиков на Донбассе разрастается паника – люди массово изъявляют желание увольняться, а некоторые уже сбежали из-за успешных действий украинских военных.