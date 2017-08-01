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У донецких и луганских боевиков растут не боевые потери
Они гибнут от наказаний палками и «лечением» наркотиками. В соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ продолжает расти количество не боевых потерь, в частности от употребления наркотиков. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.
"В результате употребления наркотических веществ умер один и госпитализированы пятеро военнослужащих отдельной артиллерийской бригады (Хрустальный) 2 АК. Расследованием установлено, что путем употребления наркотиков военнослужащие артиллерийского подразделения" лечились "от нервных расстройств и суицидальных настроений", - говорится в сообщении.
В ведомстве также отметили, что в одном из подразделений 6 отдельного мотострелкового полка (Кадиевка) 2 АК российский офицер в ходе "сеанса воспитания" побил деревянной палкой четырех подчиненных. Один из них скончался, двое самовольно оставили воинскую часть, а один пытался покончить жизнь самоубийством.
Теги: Донбасс, наркотики, ГРУ, ДНР, ЛНР, боевики, потери
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