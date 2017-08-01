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Захарченко резко высказался о первых главарях ДНР. ВИДЕО

01.08.2017 18:26
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Захарченко резко высказался о первых главарях ДНР. ВИДЕО

Главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко признался, что в 2014 году власть захватили люди, имеющие для себя цель наконец-то обогатиться. Об этом он заявил в интервью российскому писателю-боевику Захару Прилепину.

"Первая волна министров, которая зашла, это люди, которые шли сюда специально. Т.е. они шли сюда потому что не смогли в своей жизни создать тот уклад и тот образ жизни, о котором они мечтали, комфортность в своей жизни и воспользовались войной, революцией. И на волне этого всего решили обогатиться за счет того, что присутствовали на митингах, кричали", - заявил Захарченко.

Также он добавил, что зачастую такие люди сами себя назначали во власть.

 

 

Источник apostrophe.ua



Теги: Россия, Донбасс, министр, война, боевик, революция, ДНР, Захарченко
 
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