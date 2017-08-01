ЖИТЕЛЬНИЦА МАРЬИНКИ ТРЕБУЕТ 3 МИЛЛИОНА КОМПЕНСАЦИИ

01.08.2017 21:42

Инициативная группа жителей Марьинки объединилась для того, чтобы получить компенсацию за использование своего имущества ВСУ, и особенно за потерю своего жилья.

Жительница Марьинки, переселенка Татьяна Передельская сообщает, что в июле 2015 года ВСУ заблокировали доступ к квартирам многим семьям. По ее словам, только в октябре людям разрешено было зайти в жилища на полчаса, но к тому времени от имущества мало что осталось, даже входной двери в ее квартире не было на месте.

Нескольким жителям Марьинки удалось получить справки у военно-гражданской администрации о потере собственного жилья и порчи имущества. Но по словам пенсионерки, их обвиняют в том, что будто бы жители сами вынесли свое имущество.

Пострадавшим жителям помогают юристы из Украинского Хельсинского союза по правам человека. Сообщается, что заявление нацполиция приняла, но проводить следственные мероприятия не получается: мешает ВСУ.

Сотрудница Центра по правам человека сообщает, что закон разрешает ВСУ использование имущества мирных жителей, но про компенсацию пункта нет. В своем иске пострадавшая требует полмиллиона компенсации материального ущерба, 2,5 миллиона за потерю жилья и 200 тысяч за моральный ущерб. Всего в суд подали иски три жителя города.

Источник zi.dn.ua