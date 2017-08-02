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Архив - Донецкая область

Боевики ОРДЛО только за неделю получили от России почти тысячу тонн ГСМ и боеприпасов

02.08.2017 14:09
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Боевики ОРДЛО только за неделю получили от России почти тысячу тонн ГСМ и боеприпасов

Об этом пишет 62.ua с ссылкой на сообщение координатора группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчука на своей странице в Фейсбук.

Для обеспечения деятельности частей и соединений «1-го АК ДНР» и «2-го АК ЛНР» с территории России в «ЛДНР» на протяжении недели было доставлено около 730 тонн ГСМ (жд. ст. Луганск, Ровеньки), 170 тонн боеприпасов (жд. ст. Дебальцево), 2 ед. 122-мм РСЗО “Град” (жд. ст. Должанск).



Теги: Россия, Донбасс, боеприпасы, ДНР, ЛНР, Тымчук, горючее
 
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