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Бои за Донбасс: Кремль отправил в помощь террористам “Л/ДНР” чеченских “ихтамнетов” и ростовских снайперов
02.08.2017 12:31
Москва продолжает перебрасывать на оккупированные территории кадровых военных – на помощь террористам “ДНР” из Чечни и Ростова прибыли батальонная тактическая группа и несколько снайперов. Как сообщает координатор группы “ИС” Дмитрйи Тымчук, в конце июля на Донбассе появилось пятеро выпускников школы снайперов ГРУ ГШ ВС РФ из Ростовской области, передает “Диалог.UA”.
Сейчас они проходят “службу” в “9 ошмсп мп” в Новоазовске. Так же границу с Украиной переброшена батальонная тактическая группа из состава 18-й омсбр ВС РФ, постоянное место дислокации - город Ханкала, Чечня.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, Чечня, снайпер, Ростов, ДНР, ЛНР, террористы, Тымчук
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