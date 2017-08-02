Мать очередного российского ихтамнета: Андрея убили не в Сирии, а в Донецке

02.08.2017 18:36

Российским журналистам удалось пообщаться с матерью 42-летнего Андрея Володина, по некоторым данным, погибшего на днях в Сирии. Напомним, Центр специального назначения ФСБ России сообщил на своей странице в соцсети, что Андрей Володин погиб 28 июля в Сирии. «Погиб братишка, в Сирии оставшись прикрывать отход группы российских войск. Тяжело раненный, он оборонял высоту пока не получил второе, смертельное ранение», –приводит Центр слова сослуживца Андрея, сообщает ProUfu.ru.

Тем не менее мать Андрея удивилась, когда мы спросили у нее о службе ее сына. «Почему в Сирии? Он в Донецке погиб», – поделилась женщина.

Также она рассказала, что обстоятельства смерти Андрея не раскрывают даже ей: «Никто ничего не может сказать, как он погиб… Никто ничего не знает! А у нас с ним были нормальные отношения, он мне доверял, все рассказывал…».

По словам матери, за время службы Андрей не выручил особых денег: «Он ничего не получал. Это же Донецк. Спросите ребят, которые там».

Кроме того, как выяснилось, Андрей вовсе не был контрактником – он воевал вольнонаемником. На днях прошли его похороны в Агидели, а не в Нефтекамске, как сообщалось изначально.