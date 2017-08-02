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"На Светлодарской дуге завершился очень тяжелый бой — на оккупированный Донбасс из России на позиции заехало новое "мясо"", — Мысягин
Украинский волонтер Юрий Мысягин заявил в соцсети, что "только что на Светлодарской дуге закончился очень тяжелый бой, который длился 2,5 часа". Про это он написал в "Фейсбуке", передает "Диалог.UA".
"У обдроченцев прошла ротация и на позиции заехало новое "мясо" и есть инфа, что часть из "Мордора"", - пишет волонтер. Описывая подробности боя, он сообщил, что "сначала по позициям пехоты 53-й бригады начал работать снайпер, потом подключился пулемет калибра 12,7 и пошло-поехало: минометы и 2-е ЗУшки".
По украинским позициям было около 20 прилетов мин, из которых 4 часть была 120-го калибра, отметил он. В результате ответки неизвестной "Третьей силы", сейчас наша пехота наблюдает как у обдроченцев сейчас хорошо горит позиция "Д....", а позиция "В....." уже "заткнулась". После 2,5 часов тяжелого боя противник запросил режим тишины.
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, АТО, ВСУ, обстрелы, Светлодарская дуга
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