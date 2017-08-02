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Самые горячие точки Донбасса - 2 августа

02.08.2017 14:29
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Самые горячие точки Донбасса - 2 августа

За минувшие сутки на Донбассе погиб один украинский военный. За минувшие сутки боевики 34 раза нарушили режим прекращения огня.

В частности, По данным Минобороны, противник 10 раз применял минометы, 5 – вооружение БМП, 13 раз – гранатометы.

В результате боевых действий один боец получил ранения.

Кроме того, вчера около 19.00 в результате обстрела снайпером украинского опорного пункта в Новозвановке получил смертельное пулевое ранение еще один украинский военный.

Источник segodnya.ua



Теги: Донбасс, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы, Минобороны
 
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