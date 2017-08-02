Украинская прокуратура объявила о подозрении одному из "министров" Захарченко

02.08.2017 19:38

Прокуратура объявила подозрение 38-летней уроженке Донецка, которая стала "министром финансов террористической "ДНР", в финансировании терроризма и совершении действий с целью изменения границ территории и государственной границы. Об этом сообщает "Апостроф" с ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

Так, во время досудебного расследования было установлено, что женщина в ноябре 2014 года добровольно вступила в ряды террористов и заняла должность так называемого "министра".

Отмечается, что на этой должности она осуществляет финансовый контроль за использованием так называемых "бюджетных средств, средств государственных бюджетных и внебюджетных фондов "ДНР", за счет которых, в свою очередь, финансируются так называемые "бюджетные учреждения", в частности "учреждения силового блока".

В настоящее время женщина продолжает работать на террористов, обеспечивая своими действиями финансирование террористической деятельности.

Из-за того, что "чиновница" находится на временно оккупированной территории, ей заочно объявлено подозрение в совершении преступлений, специальное досудебное расследование продолжается.