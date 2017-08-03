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Архив - Донецкая область

18 человек из «обменного списка ДНР» не горят желанием возвращаться на Донбасс

03.08.2017 13:20
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18 человек из «обменного списка ДНР» не горят желанием возвращаться на Донбасс

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская сообщила в эфире 5 канала, что 18 человек, включенных сепаратистами ДНР в списки по обмену пленными, категорически не хотят быть переданными на временно оккупированные территории, передает Корреспондент.

"На сегодняшний день мы определили категорию лиц, которые категорически отказываются быть субъектами обмена, отказываются быть переданы на территорию неподконтрольную украинскому правительству ... Сегодня мы имеем минус 18 человек, которых запрашивала сторона ДНР", − заявила омбудсмен.

Также Лутковская отметила, что сепаратисты подтвердили наличие в заложниках только 70 человек из 137, находящихся у них по информации украинской стороны.

Ранее представители сепаратистов заявили, что в Донецкой области удерживают 55 украинцев, а в Луганской – 14.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, обмен, ДНР, заложники
 
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