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КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ КОНФЛИКТ НА ДОНБАССЕ

03.08.2017 12:15
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КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ КОНФЛИКТ НА ДОНБАССЕ

Такими прогнозами поделился военный эксперт Павел Рудяков после посещения зоны АТО американским дипломатом Куртом Волкером. 

Был составлен список первоочередных задач по урегулированию конфликта на Донбассе. Первое, чего нужно достичь - длительного прекращения огня. И хотя об этом говорится уже давно, Рудяков считает, что с прагматичными американцами дело пойдет быстрее, и осенью можно ожидать наступления затишья. Наиболее оптимальный прогноз - в середине октября.

Эксперт сообщает, что будет оказано давление Москвы на неподконтрольные территории, а также американцев на Украину. Франция и Германия тоже окажут содействие.

По мнению Рудякова, так как в прекращении огня заинтересованы все стороны (участники конфликта и «нормандская четвёрка»), то выполнения первых шагов не придется долго ждать. Также он заявил, у американцев составлен список шагов по возвращению целостности страны.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Украина, Донбасс, война, конфликт, АТО
 
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