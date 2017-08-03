Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

ПЕРЕСЕЧЬ ЛИНИЮ РАЗГРАНИЧЕНИЯ НА АВТО СТАЛО ПРОБЛЕМАТИЧНЕЕ

03.08.2017 11:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
ПЕРЕСЕЧЬ ЛИНИЮ РАЗГРАНИЧЕНИЯ НА АВТО СТАЛО ПРОБЛЕМАТИЧНЕЕ

Пользователи социальных сетей, пересекающие КПВВ на Донбассе, в последнее время пишут о том, что на КПВВ предупреждают о невозможности пересечения линии разграничения с 1 августа без заверенной нотариально доверенности на право управления и выезда на неподконтрольную украинским властям территорию от владельца транспортного средства.

В организации «Донбасс SOS» пояснили, что действительно во Временный порядок были внесены изменения. 

«5.11 Перемещение в/с временно неконтролируемых территорий транспортных средств, разрешается при наличии у лиц, сопровождающих транспортное средство, свидетельства о регистрации транспортного средства и документа, подтверждающего право управления или доверенности на право управления и выезда на неподконтрольную территорию от владельца транспортного средства, заверенной нотариально. У нас были звонки от людей, которые пересекали КПВВ, и им сообщали о внедрении таких изменений с 1 августа. О точной дате обязательного наличия такой доверенности нам неизвестно», — отметили в общественной организации.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Украина, Донбасс, конфликт, ДНР, ЛНР, АТО, КПП
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх