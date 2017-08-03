ПЕРЕСЕЧЬ ЛИНИЮ РАЗГРАНИЧЕНИЯ НА АВТО СТАЛО ПРОБЛЕМАТИЧНЕЕ

03.08.2017 11:45

Пользователи социальных сетей, пересекающие КПВВ на Донбассе, в последнее время пишут о том, что на КПВВ предупреждают о невозможности пересечения линии разграничения с 1 августа без заверенной нотариально доверенности на право управления и выезда на неподконтрольную украинским властям территорию от владельца транспортного средства.



В организации «Донбасс SOS» пояснили, что действительно во Временный порядок были внесены изменения.

«5.11 Перемещение в/с временно неконтролируемых территорий транспортных средств, разрешается при наличии у лиц, сопровождающих транспортное средство, свидетельства о регистрации транспортного средства и документа, подтверждающего право управления или доверенности на право управления и выезда на неподконтрольную территорию от владельца транспортного средства, заверенной нотариально. У нас были звонки от людей, которые пересекали КПВВ, и им сообщали о внедрении таких изменений с 1 августа. О точной дате обязательного наличия такой доверенности нам неизвестно», — отметили в общественной организации.

Источник: http://zi.dn.ua