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ПЕРЕСЕЧЬ ЛИНИЮ РАЗГРАНИЧЕНИЯ НА АВТО СТАЛО ПРОБЛЕМАТИЧНЕЕ
Пользователи социальных сетей, пересекающие КПВВ на Донбассе, в последнее время пишут о том, что на КПВВ предупреждают о невозможности пересечения линии разграничения с 1 августа без заверенной нотариально доверенности на право управления и выезда на неподконтрольную украинским властям территорию от владельца транспортного средства.
В организации «Донбасс SOS» пояснили, что действительно во Временный порядок были внесены изменения.
«5.11 Перемещение в/с временно неконтролируемых территорий транспортных средств, разрешается при наличии у лиц, сопровождающих транспортное средство, свидетельства о регистрации транспортного средства и документа, подтверждающего право управления или доверенности на право управления и выезда на неподконтрольную территорию от владельца транспортного средства, заверенной нотариально. У нас были звонки от людей, которые пересекали КПВВ, и им сообщали о внедрении таких изменений с 1 августа. О точной дате обязательного наличия такой доверенности нам неизвестно», — отметили в общественной организации.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, конфликт, ДНР, ЛНР, АТО, КПП
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