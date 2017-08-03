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СБУ поймала информаторов боевиков в зоне АТО
Сотрудники Службы безопасности Украины в районе проведения антитеррористической операции пресекли деятельность информаторов одного из незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР", передает Интерфакс.
"Правоохранители установили, что двое вынужденных переселенцев с временно оккупированных террористами территорий "работали" на знакомого боевика террористической организации "ДНР", - сообщает пресс-центр СБУ в четверг.
По информации пресс-службы, мужчина и женщина передавали боевикам информацию для подготовки диверсий против сил антитеррористической операции на территории Бахмутского и Славянского районов Донецкой области.
"Злоумышленники, в частности информировали террористов о перемещении и места дислокации военной техники и личного состава подразделений Вооруженных сил Украины", - проинформировали в СБУ.
Задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (организация или участие в террористической группе или организации или другое содействие ей). Продолжается досудебное следствие.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, СБУ, АТО, боевики
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