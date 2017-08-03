СЧЕТЧИК В ДОМЕ - ТЕПЕРЬ ОБЯЗАННОСТЬ ВСЕХ УКРАИНЦЕВ

03.08.2017 07:08

Вступил в силу закон, обязывающих всех украинцев поставить теплосчетчики на все здания, которые снабжены теплом и водой. Для воды действует отсрочка до 2019 года.



Закон «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения» вступает в силу с сегодняшнего дня, 2 августа. Украинцам дается год до 2 августа следующего года, чтобы поставить надомные счетчики на тепло, а также счетчики на горячую и холодную воду для нежилых помещений. Для жилых продлен срок на два года, до 2019.



Жилые многоквартирные дома и прочие помещения буду снабжены счетчиками для каждой отдельной квартиры, независимо от установки придомового счетчика. Индивидуальные счетчики будут использоваться для того, чтобы распределить показания счетчика на доме.



После вступления закона в силу, нельзя присоединяться к теплосети и водоканалу тем зданиям, у которых узлы учета отсутствуют. Оборудование устанавливают операторы внешних инженерных сетей, а монтаж оплачивает владелец. Но в течение пяти лет дом возвращает эти деньги частями.



Пресс-служба президента говорит о том, что благодаря счетчикам украинцы будут платить только за использованные ресурсы, что позволит уменьшить платежи по квитанциям. Отмечается, что изменение системы учета позволит наладить взаимовыгодный контакт между пользователями и работниками ЖКХ.

Источник: http://zi.dn.ua