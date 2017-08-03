Словно ангел рядом прошагал

03.08.2017 12:01

Рассказ о переполохе на нейтральной полосе, перепуганной шелковице, дорожном приключении, сигаретных воришках и ковыльном половодье.

Лощина «Медвежья»

Вечером на нейтральной полосе сработала светошумовая мина. И сразу же в заросшую боярышником безымянную лощину потянулись светляки пулемётных трасс. С приземистого, как плохо выпеченный каравай, холма откашлялся «Василёк».

И пошло, поехало. Пострелушки разрастались, словно опара в дубовой квашне. По лощине били с двух сторон «Шилки», ВОГи, автоматы и прочая разношёрстная мелочь, применяемая при отражении ДРГ.

Оказалось, что виновником переполоха был дикий кабан. Судя по отпечаткам копыт, матёрый. Весом в полтора-два центнера.

Нарушитель оставил ещё один след - густую струю, которой спозаранку завтракали сизые мухи. Выходит, все звери, а не только косолапые, остро реагируют на испуг.

В то утро поросшая боярышником нейтральная полоса, наконец, обрела собственное имя - «Лощина медвежьей болезни». Или просто - «Медвежья».

По крайней мере, так обозначил её на карте рассказавший мне эту историю пехотный капитан, блиндаж которого врыт в обратный скат приземистого, как плохо выпеченный каравай, холма.

Перепуганная шелковица

Перепуганная шелковица.





Нежданно-негаданно тема «медвежьей болезни» получила продолжение. Мой старый знакомый и производитель убойного напитка под названием «Абрикосин» Василий Сидорович не из тех дедов, которые считают, что во времена их молодости вода была более мокрой.

Однако своим приусадебным участком он крайне недоволен:

- Объясни мне, старому дураку: почему вишни усохли до размеров ягод красной смородины, а сама она сделалась мельче заячьей дроби? А молодая шелковица?.. За три года скрючило на манер моих пальцев. Которые в приличном обществе срам показать.

Я сослался на засухи, которые медленно переплавляют плодородные степи Донбасса в полупустыню, малое количество летних осадков и утрату гармоничного существования человека с Природой.

- Выходит, я на девятом десятке лет разучился ухаживать за садом-огородом, и вместо воды поливаю грядки ослиной мочой? - обиделся Василий Сидорович, разминая изуродованными подагрой пальцами сигарету.

- Нет, я так не считаю. Но в чём-то вы, я, и все прочие крепко обидели Природу. Вот и имеем то, что заслужили.

- Знаю, где и когда люди проштрафились, - молвил, раскуривая отсыревшую сигарету, производитель убойного напитка. - Здесь, осенью четырнадцатого года.

- Хотите сказать - война и есть первопричина всех негараздов?

- Она самая… Любая былинка, как и человек, живое существо. А, следовательно, она страдает наравне с ним от рёва летающих над крышами реактивных снарядов. Это говорю вам я, дед, который на исходе девятого десятка обходится без очков.

Несостоявшийся снимок

Погибший тополь.





Эта дорога второстепенного значения у водителей пользуется дурной славой. Особенно опасно закругление, где одиноко торчит пирамидальный тополь с обрубленной снарядом вершиной.

Отсюда, с закругления, просматриваются козырьки траншей и похожие на оплывшие кротовины блиндажи. Поэтому водители минуют простреливаемый участок на запредельной скорости. И, конечно, не успевают рассмотреть окрас восседающего на усечённой маковке перепелятника, который терпеливо высматривает добычу.

Не брезгует хищник и погибшими сусликами. Зверьки вынуждены бегать за зерном ржи-самосейки через дорогу и часто попадают под колёса. По крайней мере, парочка из них на совести водителя нашей мобильной группы.

- Здесь ездить - грех на душу брать. И погибель собственную искать, - ворчит кормчий.

- Притормози, красавца надо запечатлеть…

- Вояки заметят - пулю влепят, - продолжает говорить стихами гроза сусликов.- Давайте лучше на обратном пути, - завершает он уже не в рифму.

Я согласился и теперь сожалею о собственной покладистости. Впрочем, кто мог предположить, что во время нашего отсутствия фугас свалит одинокий тополь.

Осталась лишь досада на упрямого водителя, да робкая надежда, что перепелятник избежал осколков и теперь подыскивает себе новое дерево.

Воришки

Теперь гнездо надёжно защищено.





На моём НП, откуда я слежу за ночными пострелушками, завёлся воришка. Стоит отлучиться на час-другой, а пепельница опорожнена наполовину. И вдобавок кто-то приноровился размочаливать сигаретные фильтры.

Решил проследить. Подвинул письменный стол поближе к окну, чтобы стал виден НП, и периодически окидываю взглядом территорию.

И знаете, кто первым явился? Воробей. Вроде бы присел отдохнуть, а взглядом косит на пепельницу и выставленные для просушки сигареты. Потом слетел вниз, схватил окурок и шмыгнул под крышу соседского дома.

Я проконсультировался у известного биолога Виктора Сиренко. Оказывается, пернатые используют окурки для дезинфекции гнёзд.

Чуть позже прилетела синица. Выдернула из пачки сигарету и принялась теребить фильтр. Наверное, гнездо собралась ремонтировать.

Словом, если вам на глаза попадётся сооружённая из сигаретных фильтров синичкина колыбелька или обложенное по краю окурками воробьиное гнездо, особо не удивляйтесь.

Ковыльное половодье

Ковыльный разлив.





Когда зной начинает донимать степь, она обряжается в тончайшие одежды из ковыльных волокон. Эти одежды невесомы, как поступь ангела, и не скрывают прелестей распалённой близостью солнца земли.

А ещё в ковыле есть нечто от моря, по которому шквал провёл белопенные ленты. И хотя в растительных волнах нельзя утонуть, они одинаково опасны для отары и человека.

Говорю об этом попутчице, которая страстно возжелала окунуться в ковыльное море.

- Я не овца, - отмахнулась дама. - Как-нибудь выпутаю из подола колючие ости. И не стану задыхаться, будто законченная астматичка. А вообще, если хотите знать, это не просто редкое, а и целебное растение. При грамотной дозировке даже паралитики начинают передвигаться без посторонней помощи.

Свою речь в защиту краснокнижного вида попутчица завершает пожеланием привезти домой ковыльную прядь:

- Пристрою возле зеркала. Пусть будет в прихожей целый год маленький клочок лета... А то война вернётся на эти холмы и всё испепелит...

Однако я воспротивился. Споры ковыля тяжким грузом ложатся на лёгкие. А потом, умерщвлённые цветы только тяготят взор и душу.

Сергей ВАСИЛЬЕВ.