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Архив - Донецкая область

В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РЕКТОР ЗА ГОД УКРАЛ У ВУЗА МИЛЛИОНЫ

03.08.2017 21:25
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Прокуратура Донецкой области направила обвинение в Павлоградский районный суд Днепропетровской области в отношении профессора кафедры одного из университетов. Профессора подозревают в присвоении и растрате имущества ч.5 ст.191 и служебной подделке ч.1 ст. 366 УК Украины.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, в 2011 году нынешний профессор был назначен исполняющим обязанности ректора одного из частных вузов Донецкой области. Находясь в этой должности чуть более года, мужчина составлял, подписывал и предоставлял в бухгалтерию приказы о начислении себе надбавок и увеличении оклада. Что собственно не предусмотрено Положением университета.

Исполняющий обязанности ректора в итоге украл у вуза 3,2 млн гривен. Подозреваемому грозит провести в заключении от 7 до 12 лет.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, ВУЗ, ректор, воровство
 
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