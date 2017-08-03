В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РЕКТОР ЗА ГОД УКРАЛ У ВУЗА МИЛЛИОНЫ

03.08.2017 21:25

Прокуратура Донецкой области направила обвинение в Павлоградский районный суд Днепропетровской области в отношении профессора кафедры одного из университетов. Профессора подозревают в присвоении и растрате имущества ч.5 ст.191 и служебной подделке ч.1 ст. 366 УК Украины.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, в 2011 году нынешний профессор был назначен исполняющим обязанности ректора одного из частных вузов Донецкой области. Находясь в этой должности чуть более года, мужчина составлял, подписывал и предоставлял в бухгалтерию приказы о начислении себе надбавок и увеличении оклада. Что собственно не предусмотрено Положением университета.



Исполняющий обязанности ректора в итоге украл у вуза 3,2 млн гривен. Подозреваемому грозит провести в заключении от 7 до 12 лет.

Источник: http://zi.dn.ua