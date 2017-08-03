В Краматорске отказались от трамваев

03.08.2017 11:25

С 1 августа в Краматорске окончательно остановлено трамвайное движение. Сотрудники КТТУ проводят инвентаризацию, после чего будет приниматься решение, что делать с оставшимся имуществом, сообщает Знамя индустрии.

Ликвидировать трамвай в Краматорске решили из-за экономической нецелесообразности. По словам властей, данный вид транспорта в нашем городе не выполняет свое основное назначение – перевозка большого потока пассажиров. Борьба за Краматорский трамвай продолжалась длительное время, местные жители писали петиции, однако переубедить чиновников не удалось.

Покупка современного трамвая обошлась бы городу в 12-15 миллионов гривен, в то время, как новый троллейбус стоит примерно 4-5 миллионов, а автобус и вовсе обходится в сумму около 1,5 миллиона.

Сейчас по маршруту трамвая курсирует несколько коммунальных автобусов. В данный момент происходит анализ ситуации, отслеживание пассажиропотока и корректировка графика движения.

По словам секретаря городского совета Дениса Ошурко, вместо 5 трамваем на маршрут вышло 9 единиц автобусов, что позволит сделать передвижение на данном участке более комфортным для пассажиров.