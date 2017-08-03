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Вступительная кампания-2017: Более двух тысяч человек с оккупированных территорий рвутся в украинские вузы
Из оккупированного Россией Крыма подали свои документы в украинские учебные заведения 235 абитуриентов, от абитуриентов с неподконтрольной части Донбасса поступило 2,1 тысяч заявлений. Все они сдали внешнее независимое тестирование. Об этом сообщила руководитель государственного предприятия Инфоресурс Оксана Белик.
Глава Минобразования Лилия Гриневич отметила, что в этом году ВНО сдавали на 20% меньше абитуриентов, чем в прошлом. Всего более 500 тысяч абитуриентов подали заявления на поступление в высшие учебные заведения Украины.
1 августа стало известно, что по результатам вступительной кампании-2017 к зачислению на бюджетную форму обучения в высшие учебные заведения рекомендованы 60,9 тыс. абитуриентов.
«В электронных кабинетах поступающих появилась информация о рекомендации к зачислению на места государственного заказа. Вскоре она будет обнародована также на сайте vstup.info и на сайтах вузов. Получили соответствующие рекомендации 60 тыс. 928 абитуриентов, которые должны выполнить требования к зачислению на места государственного или регионального заказа до 12:00 5 августа», - отмечается в сообщении Минобразования.
Зачисление таких абитуриентов проводится не позднее 12:00 7 августа. С перечнем необходимых документов можно ознакомиться на сайтах вузов или обратившись в соответствующие приёмные комиссии.
При этом неиспользованные места будут предоставлены льготным категориям поступающих: детям погибших воинов антитеррористической операции (АТО) и детям Героев Небесной сотни, детям воинов АТО, участникам боевых действий АТО.
Абитуриенты, которые поступали на естественные и технические специальности, но не прошли на бюджет, также смогут получить место, если абитуриенты, которые получили рекомендации к зачислению, откажутся от бюджета или не принесут вовремя оригиналы необходимых документов, отметили в ведомстве.
«Перевод на вакантные места государственного и регионального заказа будет происходить до 18 августа. Если после распределения бюджетных мест у поступающих возникнут вопросы относительно справедливости такого распределения, они могут обратиться в приёмные комиссии или в ГП «ИнфоРесурс» и МОН», - добавляется в сообщении.
В министерстве напомнили, что образовательные центры «Крым-Украина» и «Донбасс-Украина» работают до 30 сентября.
Напомним, что 16 мая Верхновная Рада выделила квоты для поступления в вузы Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областей абитуриентам, которые живут на оккупированных территориях.
Ольга НИКОЛАЕВА.
Теги: Донбасс, студенты, ВУЗ, оккупация, ДНР, ЛНР
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