В Краматорске началось строительство второй очереди регионального полигона твердых бытовых отходов. Это будет комплекс из трех так называемых «экранов» (оснащенных соответствующим образом и вымощенных непроницаемой пленкой котлованов), отстойник для сбора фильтрата, объездную дорогу и ограждение. Полигон будет обслуживать весь север Донецкой области.

Сообщили 0629 в Донецкой обладминистрации.

Строительство второй очереди планируется завершить до конца года, на это из областного экологического фонда выделяем 94 млн грн. В ближайшее время приступят к аналогичным работам по Волновахе и Курахово.

"Надеюсь, что начнем работы и по Мариуполю - после длинных споров с муниципалитетом вышли на то, что полигон будет делаться за средства областного экологического фонда и быть областным, потому что есть еще Никольский район, есть Мангушский и не может один муниципалитет диктовать условия другим муниципалитетам",- сообщил губернатор Павел Жебривский.

Программа по отходам рассчитана на пять лет. В течение этого времени по всей области должны быть убраны все стихийные свалки, по всей области должны быть региональные, зональные полигоны ТПВ, перегрузочные станции, сортировальные станции, закуплена техника, для сбора мусора, внедрен раздельный сбор мусора – в городах и селах.

В итоге будут построены минимум два мусоросжигательных завода - в Краматорске и Мариуполе. Кроме того, вскоре в Донецкой области появится первая в Украине передвижная, сертифицированная по европейским стандартам установка для утилизации люминисцентних ламп. Она сможет выезжать в любую точку Донецкой области, сможет и на предприятия заезжать (она максимально безопасна, ее защитная зона – 300 метров). Стоимость установки - 30 млн гривен. Это будет собственность КП «Донецький регіональний центр поводження з відходам».

"Надеемся, на ней это коммунальное предприятие сможет еще и деньги зарабатывать, заключая договоры с предприятиями на утилизацию этих отходов. Думаю, что программа, которую мы наметили, нам по плечу: ведь есть финансовый ресурс и есть желание сделать Донецкую область самой чистой областью Украины",- заверил Жебривский.