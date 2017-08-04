- Названы враги Украины. ВИДЕО14:30
- Довели: боевик "ДНР" подорвал себя и трех людей в части - разведка рассказала подробности14:12
- В Мариуполе в мусорном баке найдены граната и мина 13:52
- ПЕРЕСЕЧЬ КПВВ НА ДОНБАССЕ 4 АВГУСТА ПРОБЛЕМАТИЧНО12:30
- В «ДНР» начали выпускать автобусы12:10
- На Донбассе военные заставили боевиков притихнуть11:15
- В мусорном баке Мариуполя бомжи нашли гранату и мину07:07
- В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РЕКТОР ЗА ГОД УКРАЛ У ВУЗА МИЛЛИОНЫ21:25
- ПОЖИЛАЯ ДРУЖКОВЧАНКА ОТКЛЮЧИЛА ТЕЛЕФОН И ВРАЗ ОБЕДНЕЛА НА 40 000 ГРИВЕН19:49
- Жебривский пообещал сделать Донецкую область самой чистой в Украине17:50
На Донбассе военные заставили боевиков притихнуть
Противник вел обстрелы на всех направлениях
За минувшие сутки боевики 21 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает Штаб военной операции.
По данным ведомства. наиболее активно противник действовал на Донецком направлении, где около двух часов обстреливал украинские позиции на шахте Бутовка. Также дважды под гранатометный огонь попали опорные пункты на южных окраинах Авдеевки и вблизи поселка Луганское.
На Луганском направлении боевики применяли стрелковое оружие и гранатометы неподалеку Новоалександровки, Станицы Луганской и Новотошковского.
На Мариупольском направлении противник обстреливал из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов украинские укрепления в Водяном.
"Почти на каждый провокационный обстрел со стороны боевиков ВСУ огнем принуждали противника к миру. Поэтому большинство огневых контактов были непродолжительными", – пояснили в Штабе.
Теги: Донбасс, война, АТО, боевики
- Волонтер Касьянов: "Если в ходе войны ситуация на фронте значительно ухудшится, у нас может появиться свой Наполеон"
- Обострение на мариупольском направлении: обстрелы, диверсанты и минные беды
- Из Донецка выехал "эшелон смерти"
- С 11 до 21: как в сентябре растут обстрелы в зоне АТО
- Подбитые на Донбассе российские танки массово поступают в Воронеж
- Боевики угрожают убивать всех, кто будет вывозить тела погибших бойцов АТО
- Названы враги Украины. ВИДЕО14:30
- Довели: боевик "ДНР" подорвал себя и трех людей в части - разведка рассказала подробности14:12
- В Мариуполе в мусорном баке найдены граната и мина 13:52
- ПЕРЕСЕЧЬ КПВВ НА ДОНБАССЕ 4 АВГУСТА ПРОБЛЕМАТИЧНО12:30
- В «ДНР» начали выпускать автобусы12:10
- В «ЛНР» заявляют, что повязали парней с флагом Украины11:30
- На Донбассе военные заставили боевиков притихнуть11:15
- В мусорном баке Мариуполя бомжи нашли гранату и мину07:07
- В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РЕКТОР ЗА ГОД УКРАЛ У ВУЗА МИЛЛИОНЫ21:25
- ПОЖИЛАЯ ДРУЖКОВЧАНКА ОТКЛЮЧИЛА ТЕЛЕФОН И ВРАЗ ОБЕДНЕЛА НА 40 000 ГРИВЕН19:49
- Как избавиться от ночных судорог в ногах21:20
- «Колорадский» скандал: в «Сильпо» дали пояснение21:00
- Секс-индустрия: как в РФ вывозят несовершеннолетних рабынь20:41
- Вступительная кампания 2017: в Минобразования сделали важное заявление20:21
- Российскому депутату собутыльник отгрыз ухо20:05
- Балчун прокоментував інформацію, що генпрокурор Луценко виступає за його відставку19:45
- «Золотой» мусор: львовян предупредили о подорожании19:20
- Был раем, стал адом: эколог объяснил масштабы беды, надвигающейся на Крым19:10
- Заправщики меняют ценники на автогаз: как долго это продлится18:23
- Саакашвілі покинув територію США18:00
- Как избавиться от ночных судорог в ногах21:20
- Які продукти провокують жовтіння зубів09:10
- Самые бесполезные каши08:15
- П'ять народних рецептів проти підвищеного тиску07:49
- Скільки часу можна приймати душ21:40
- Как он мог: основные признаки мужа-изменника19:15
- Лекарства, которые всегда нужно иметь при себе18:00
- Чому у вас часто німіють руки17:23
- 10 причин перестать пить кофе по утрам16:18
- Словно ангел рядом прошагал12:01
- США перешли красную линию: военный эксперт указал на смену правил в войне на Донбассе
- Мало денег: обнаглевший главарь "ЛНР" Плотницкий открыто угрожает мирному населению
- Эксперт: в Украине стремительно дорожают три продукта
- "Он еще дышит": Волонтер рассказал, что таится за цифрой "200" в зоне АТО
- Главари "ДНР" начали беспрецедентную проверку боевиков: стали известны интересные подробности
- Вернет Крым с извинениями и тихо оставит Донбасс: писатель рассказал о жутком конце России
- Отвоевались: на Донбассе снайперы ВСУ ликвидировали двух "военнослужащих ДНР"
- "На Светлодарской дуге завершился очень тяжелый бой — на оккупированный Донбасс из России на позиции заехало новое "мясо"", — Мысягин
- "Прежнее руководство будем убирать. Я буду главным. Ты со мной?" - "герой ДНР" убийца Погодин рассказал о мести "команданте" Захарченко
- Мать очередного российского ихтамнета: Андрея убили не в Сирии, а в Донецке