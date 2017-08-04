- В Хорватію на відпочинок вирушили 86 дітей із прифронтової зони АТО - Жебрівський 21:34
- За последние три года убиты 17 правоохранителей Донецкой области, - Аброськин 20:50
- ЖИТЕЛИ ПОКРОВСКА НЕ ХОТЯТ МОНЕТИЗИРОВАТЬ СУБСИДИИ20:30
- На Донбассе боевики скрывают разворовывание топлива путем подделки документов, - разведка 19:30
- Перлина Приазов'я: Чому військові дії пішли на користь "Меотиді"15:31
- В соцсети заблокировали автора, который показал безжизненные улицы оккупированной Горловки15:13
- В соцсетях высмеяли министра «ДНР»: Тебе скучно и одиноко — приходи на прием14:30
- На Донбассе три человека погибли в результате взрыва в частном доме12:35
- Мариупольцы собирают митинг против повышения проезда в маршрутках11:30
- В Донецкой области суд освободил обвиняемого в убийстве 3 шахтеров 10:30
В «ДНР» начали выпускать автобусы
«Власти» «ДНР» заявили о завершении сборки первых автобусов, собщает «ДонПресс».
Директор предприятия «Донецкгормаш» Александр Орлов отметил: «Это современные пассажирские автобусы для городских перевозок, с мощным двигателем, а также передовыми системами управления и контроля».
По информации, вместимость пассажирского автобуса составит до 55 человек.
Отмечается, что к массовому производству автобусов подключены более десяти предприятий самопровозглашенной "республики". Так, на «Макеевском машиностроительном заводе» изготавливают обшивку, металлические элементы салона, сидения и поручни. Донецкий завод «Электроисточник» производит аккумуляторы, «Донпромкабель» и Харцызский кабельный завод «Энерго» обеспечивает производство автобусов проводами, а «Донфрост» поставляет необходимые пластиковые детали.
Отмечается, что в «ДНР» потребность в автобусах городского и пригородного сообщения с общим количеством мест до 60 составляет более 900 единиц.
Теги: Донбасс, автобус, производство, ДНР
- Захарченко озвучил свои "мечты": в "ДНР" наладят выпуск автобусов
- Районы получили семь блестящих "Мрiй", а школы - половину учебников
- Россия и Казахстан закажут в Краматорске горные машины с "черными ящиками"
- "Автобус смерти", погибший у Артёмовска: новые данные и снимки (ФОТО)
- "Не может быть альтернативы царю-батюшке", - журналист о "перевороте" в "ЛНР"
- Из-за событий в Донбассе остановил производство завод-гигант
- В Хорватію на відпочинок вирушили 86 дітей із прифронтової зони АТО - Жебрівський 21:34
- За последние три года убиты 17 правоохранителей Донецкой области, - Аброськин 20:50
- ЖИТЕЛИ ПОКРОВСКА НЕ ХОТЯТ МОНЕТИЗИРОВАТЬ СУБСИДИИ20:30
- На Донбассе боевики скрывают разворовывание топлива путем подделки документов, - разведка 19:30
- Перлина Приазов'я: Чому військові дії пішли на користь "Меотиді"15:31
- В соцсети заблокировали автора, который показал безжизненные улицы оккупированной Горловки15:13
- В соцсетях высмеяли министра «ДНР»: Тебе скучно и одиноко — приходи на прием14:30
- На Донбассе три человека погибли в результате взрыва в частном доме12:35
- Мариупольцы собирают митинг против повышения проезда в маршрутках11:30
- В Донецкой области суд освободил обвиняемого в убийстве 3 шахтеров 10:30
- Зірка серіалу “Менти” потрапив до бази “Миротворця”22:17
- Украинцев ждет резкое подорожание алкоголя21:51
- В Хорватію на відпочинок вирушили 86 дітей із прифронтової зони АТО - Жебрівський 21:34
- Компания из США инвестирует 100 млн долларов в добычу золота в Украине 21:10
- За последние три года убиты 17 правоохранителей Донецкой области, - Аброськин 20:50
- ЖИТЕЛИ ПОКРОВСКА НЕ ХОТЯТ МОНЕТИЗИРОВАТЬ СУБСИДИИ20:30
- Названо найгіршого керівника облдержадміністрації 20:10
- В Харьковской области погиб полуторогодовалый ребенок19:50
- На Донбассе боевики скрывают разворовывание топлива путем подделки документов, - разведка 19:30
- За минулу добу в Україні зафіксовано понад 300 пожеж 19:10
- Названы орехи, которые могут навредить здоровью17:11
- Мешканка Слов’янська ламає стереотипи: щасливою можна бути, незважаючи на війну і вік08:50
- Как избавиться от ночных судорог в ногах21:20
- Які продукти провокують жовтіння зубів09:10
- Самые бесполезные каши08:15
- П'ять народних рецептів проти підвищеного тиску07:49
- Скільки часу можна приймати душ21:40
- Как он мог: основные признаки мужа-изменника19:15
- Лекарства, которые всегда нужно иметь при себе18:00
- Чому у вас часто німіють руки17:23
- В Украину пришел страшный вирус. Под угрозой дети и старики
- Захарченко сделал странное заявление
- Ваших АТОшников закопаем: у бригады с Волыни отбирают землю и не пускают в город
- Знаки Зодиака, которым выпадают самые сложные испытания
- Какие максимальные пенсии получат украинцы после покращення
- Названы враги Украины. ВИДЕО
- В «ДНР» начали выпускать автобусы
- Эксперт рассказал, как Трамп подарил Порошенко неожиданную «перемогу»
- Довели: боевик "ДНР" подорвал себя и трех людей в части - разведка рассказала подробности
- Крупная обувная сеть России уходит с украинского рынка