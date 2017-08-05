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МинАП сообщило об увеличении чистой прибыли "Артемсоли" в 4 раза
Чистая прибыль "Артемсоли" за I полугодие составила более 73 млн гривен Государственное предприятие "Артемсоль" по результатам I полугодия 2017 года получило 73,3 млн гривен чистой прибыли, что практически в 4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в сообщении Министерства агарной политики и продовольствия Украины.
Сообщается, что дополнительную прибыль предприятие получило благодаря росту объемов производства соли и сокращению расходов.
"Нам удалось значительно увеличить долю экспорта продукции. Так, за 6 месяцев этого года европейским потребителям отгружено почти 400 000 тонн соли, в пять раз больше, чем в прошлом году. Существенно вырос экспорт в Венгрию, Польшу, Румынию, Словакию. Увеличились отгрузки и на внутренний рынок", - отметила руководитель предприятия Виктория Луценко.
Ранее сообщалось, что в Украине с начала 2017 года добыча соли выросла на 31%. "По итогам первых шести месяцев 2017 года государственное соледобывающее предприятие "Артемсоль", относящееся к сфере управления МинАП, произвело 780 тыс. тонн соли, перевыполнив план на 16,8%. Также, за 6 месяцев 2017 объем добычи на 31% выше, чем в 2016 году", - говорится в сообщении Министерства агарной политики.
Источник: rbc.ua
Теги: Донбасс, министерство, Артемсоль, прибыль
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