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Архив - Донецкая область

Опрос: Более 40% жителей Донбасса готовы принять мир любой ценой

05.08.2017 09:10
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Опрос: Более 40% жителей Донбасса готовы принять мир любой ценой

Такие результаты показаны в опросе жителей Луганской и Донецкой областей на подконтрольной территории Украины. Исследование было проведено Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива с привлечением сети фирмы «Ukrainian Sociology service». Об этом сообщили «Журналисту» в Фонде.

«На Донбассе, больше чем в других регионах Украины наблюдается готовность принять мир любой ценой − так считают 41% опрошенных. Как в Донецке, так и в Луганской области число людей, которые стоят за любые компромиссы (44% и 38% соответственно), немного выше, чем доля тех, кто считает, что можно не пойти на компромиссы (39% и 34%). В то же время, Донбасс также является наименьшей частью тех, кто считает, что мир может быть установлен только с позиции силы», − сказано в результатах опроса.

Кроме того, 38% жителей Донбасса считают, что успешное восстановление нормальной жизни на территориях, подконтрольных Украине является ключом к прекращению конфликта. В то же время, 22% опрошенных считают действенным (намного больше, чем в Донецкой области − на 32%, чем в Луганске − 12%) принудить Россию прекратить вмешиваться в конфликт в Донбассе (усиление международных санкций, давление международных структур на Россию).

Менее популярные варианты ответы: дать «ДНР» и «ЛНР» особый статус на территории Украины − 14%, придав русскому языку статус второго государственного −14%, отказ от перспективы членства в НАТО − 12%.

Опрос проводился с 1 по 11 июля 2017 года в Донецкой области и с 8 по 26 июня в Луганской области. Всего в каждой из областей было опрошено по 500 респондентов по выборке, представляющей взрослое население областей (за исключением оккупированных территорий).

Источник: journalist.today



Теги: Донбасс, мир, опрос, проценты
 
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