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Щоб врятувати ДП від приватизації колектив повинен мобілізувати зусилля - М.Волинець про "Артемсіль"
Аби не втратити підприємство і протистояти його продажу, колектив має мобілізувати зусилля і об’єднатися. А шлях взяття в оренду потужностей того чи іншого ДП (що передбачено законом) був дуже успішний свого часу у Великій Британії. Таку думку у коментарі УНН висловив голова Конфедерації вільних профспілок Михайло Волинець, коментуючи наміри колективу ДП "Артемсіль" орендувати свої ж потужності.
"В 80-х роках у Великій Британії кілька шахт було взято їх колективом у оренду. Це було підтримано профспілками. Шахти продовжили своє життя і були успішними. Остання така шахта закрилася тільки нещодавно. В Україні я не знаю подібного прикладу", - сказав він.
М.Волинець висловив сумнів, що колективу такого потужного і стратегічного підприємства як ДП "Артемсіль" без проблем і перепон дозволять орендувати свої шахти, адже "є великий інтерес певних "фінансових мішків" до цього підприємства".
Тому, він порадив колективу "Артемсолі" мобілізуватися і відстоювати свої права.
"Права на заробітну плату, на соціальні питання і щоб враховувалася думка колективу і міста. Тому, що місто маленьке, там десь 12-13 тис. населення і підприємств інших немає... Врятувати від приватизації - це треба мобілізуватися. Там є дві профспілки - Незалежна профспілка гірників України і стара профспілка. Їм треба об'єднатися, колектив має дослухатися до думки профспілок, але, я на жаль, не знаю позиції іншої профспілки... Але все можна вирішити, і мобілізація тут найголовніше - спільна ідея", - додав він.
Нагадаємо, ДП "Артемсіль" готують до приватизації, однак колектив ДП виступив проти таких намірів Уряду. Саме тому, співробітники ініціювали процес взяття в оренду потужностей підприємства.
За даними ЗМІ, міськрада Соледара підтримала прагнення колективу "Артемсіль" орендувати своє ДП.
Серед претендентів на купівлю "Артемсолі" називають російську компанію "Руссоль" або американську "Morton International". Співробітники ДП, в свою чергу, переконані, що в разі приватизації, на їх підприємство чекає ліквідація.
Тсточник: unn.com.ua
Теги: Донбасс, приватизация, Артемсоль, шахты
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