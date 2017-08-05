У Маріуполі пройде Всеукраїнський фестиваль «Червона рута–2017»

05.08.2017 13:31

У Маріуполі на початку вересня пройде XV Всеукраїнський фестиваль сучасної пісні та популярної музики «Червона рута–2017».

Про це у п’ятницю повідомили в Маріупольській міській раді.

«З 6 по 10 вересня у Маріуполі відбудеться XV Всеукраїнський фестиваль сучасної пісні та популярної музики «Червона рута–2017», - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що в ньому візьмуть участь солісти та гурти з кожної області України, а це 350 учасників – переможці відбіркових конкурсів минулого року та зірки української масової музики.

У міськраді нагадали, що «Червона рута» – найстарший фестиваль в Україні, який сформував українську сучасну молодіжну масову музику. Він єдиний масштабний некомерційний музичний фестиваль в країні, де участь в усіх заходах є безкоштовною, а вхід - вільним.

Це також найбільший фестиваль в Україні, бо у відбіркових конкурсах бере участь понад 5000 учасників з усіх областей держави, а у фінал виходять 350–550 учасників. Він має україномовний статус та критерії оцінки української національної визначеності в музиці.

Истчоник: ukrinform.ua