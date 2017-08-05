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В Донецкой области произошел пожар на свалке у Соледара
05.08.2017 21:13
В Донецкой области сегодня, 5 августа 2017 года, утром на свалке, расположенной у поселка Стряповка в 6 км от города Соледар Бахмутского района, из-за 38-градусной жары произошло самовозгорание мусора. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
Отмечено, что для ликвидации пожара на место прибыли два пожарных расчета на специализированных автомобилях.
"Помощь пожарным оказали военнослужащие расположенного вблизи инженерного батальона Вооруженных Сил Украины. За несколько часов пожар был ликвидирован", - говорится в сообщении.
Источник: rbc.ua
Теги: Донбасс, Соледар, пожар, свалка
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