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В Угледаре «накрыли» наркопритон, который организовала 23-летняя девушка
В результате оперативных мероприятий сотрудники управления противодействия наркопреступности областного главка изъяли в квартире злоумышленницы крупную партию наркотических веществ - высушенную маковую соломку и концентрат из нее. Стоимость изъятого, по ценам «черного рынка» составляет более 50000 гривен. Об этом сообщает Волновахский отдел полиции.
В рамках операции «Мак» правоохранители получили информацию о том, что в одной из квартир в угледарской многоэтажке собираются люди, которые употребляют наркотические вещества. По словам свидетелей, посетители спускались с подозрительного жилья «по стеночке».
Прибыв по указанному адресу оперативники застали в ней двух девушек и остатки наркотического «застолья» - шприцы с остатками «ширки», посуду для изготовления наркотика.
В ходе обыска полицейские изъяли килограмм высушенной маковой соломки, около 300 г концентрата из нее, 500 мл растворителя, а также каннабис.
По словам 23-летней владелицы дома, она употребляет наркотики уже год. Не работает, живет с братом. Доставала ингредиенты и готовила опий ацетилированный сама, угощала тех, кто заходил на «дозу».
Сейчас канал поступления запрещенных веществ устанавливается. Все изъятое направлено на экспертизу.
По данному факту возбуждено уголовное производство с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 317 «Организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи - лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.
Источник: kumar.dn.ua
Теги: Донбасс, Угледар, наркотики, девушка
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