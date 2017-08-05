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Влада Донеччини повідомила про тисячі вакантних посад для поліцейських

05.08.2017 12:10
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Влада Донеччини повідомила про тисячі вакантних посад для поліцейських

Глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський розповів про суттєву нестачу кадрів у місцевій поліції.

“Чотири тисячі некомплект у Донецькій області співробітників поліції. Це величезна проблема”, – заявив чиновник в ефірі телеканалу 112.

Жебрівський також висловив переконання, що працівникам поліції в Донецькій області треба підвищувати заробітну плату в першу чергу. “Вибачте, не так багато охочих сьогодні (працювати в поліції Донеччини, – ред.)”, – зазначив він.

Источник: informator.news



Теги: Донбасс, вакансии, полиция, Жебривский
 
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