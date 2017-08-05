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Архив - Донецкая область

Захарченко сделал странное заявление

05.08.2017 15:50
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Захарченко сделал странное заявление

Чем реальнее становится перспектива поставок Украине из США летального оборонительного оружие, тем агрессивнее в своих заявлениях становится Россия, лидеры которой однозначно предрекают в таком случае эскалацию на Донбассе (кому, как не хозяевам Кремля, ведущими эту войну, не знать, что они будут делать!).

Но не отстает от своих хозяев и марионетка Захарченко, поставленный во главе террористической "ДНР".

Он тоже сделал на этот счет истеричное заявление, что, дескать, поставки Украине оружия из США будут им расценены как попытки "сорвать переговоры по мирному урегулированию в "минском" и "нормандском" форматах". Во как! Как-будто его кто-то в Нормандском формате спрашивал.

Ну и для пущей убедительности, главарь "ДНР" не удержался от того, чтобы не соврать что-нибудь экстравагантное. На сей раз он не рассказывал о бабушке в концлагере Рейкьявика, не вспоминал о своей жене, которая "воевала с автоматом"... Он заявил, что, когда террористы зашли на разрушенный донецкий аэропорт, то захватили там... американское вооружение. Ну-ну.

Источник: kriminal.tv



Теги: США, Донбасс, ДНР, Захарченко
 
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