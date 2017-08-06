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Архив - Донецкая область

Мариупольцы собирают митинг против повышения проезда в маршрутках

06.08.2017 11:30
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Мариупольцы собирают митинг против повышения проезда в маршрутках

На Театральной площади пройдет митинг против повышения проезда в маршрутках и за улучшение качества пассажирских перевозок в Мариуполе. Об этом говорится на странице мероприятия в Facebook, передает MRPL.CITY.

Общественные активисты самостоятельно создали стикеры и напечатали афиши. Митинг согласован и не предусматривает политических лозунгов.

Несколько дней назад городские власти и перевозчики подписали меморандум, согласно которому предприниматели отремонтирую 100 маршрутных автобусов. В свою очередь городские власти согласились на повышение стоимости проезда в маршрутках до 6 гривен, которое вступило в силу с 1 августа. Если ремонтные работы не выполнят по графику, то исполком отменит повышение проезда. Между тем, общественники сомневаются, что меморандум способен изменить ситуацию с пассажирскими перевозками в городе.

Стоит отметить, что на сайте единой системы местных петиций просьба не повышать стоимость проезда в маршрутках и коммунальном транспорте по состоянию на субботу, 5 августа, собрала более 260 подписей, то есть больше, чем необходимо.

Митинг состоится 6 августа в 17:00. Его организовывают участники группы «Народный контроль в общественном транспорте Мариуполя». В июле они уже проводили открытую встречу напротив Драмтеатра. Тогда жители призвали разобраться, почему в Мариуполе не улучшается качество пассажирских перевозок. 

Источник: mrpl.city



Теги: Донбасс, митинг, проезд, маршрутки
 
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