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Архив - Донецкая область

Мужчина с пистолетом ограбил АЗС на азовском побережье

06.08.2017 07:50
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Мужчина с пистолетом ограбил АЗС на азовском побережье

В Донецкой области совершено нападение на автозаправочную станцию (АЗС).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, в поселке Ялта (Мангушский район) неизвестный мужчина, держа на мушке пистолета двух работников АЗС, приказал передать ему все деньги из кассы. Налетчик забрал 3 тыс. гривен и скрылся на автомобиле. 

Правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался житель другой области 1991 года рождения. Мужчина отдыхал в одном из поселков на побережье Азовского моря.

Злоумышленник был задержан на пляже. Правоохранители изъяли пистолет, который мог быть орудием преступления. 
Подозреваемый признался, что совершил разбойное нападение спонтанно, потому что ему понадобились деньги. 

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой). Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.
Источник: https://censor.net.ua/n450573


Теги: Донбасс, Ялта, ограбление, АЗС
 
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