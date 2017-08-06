Мужчина с пистолетом ограбил АЗС на азовском побережье

06.08.2017 07:50

В Донецкой области совершено нападение на автозаправочную станцию (АЗС).





Правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался житель другой области 1991 года рождения. Мужчина отдыхал в одном из поселков на побережье Азовского моря.



Злоумышленник был задержан на пляже. Правоохранители изъяли пистолет, который мог быть орудием преступления. Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию , в поселке Ялта (Мангушский район) неизвестный мужчина, держа на мушке пистолета двух работников АЗС, приказал передать ему все деньги из кассы. Налетчик забрал 3 тыс. гривен и скрылся на автомобиле.Правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался житель другой области 1991 года рождения. Мужчина отдыхал в одном из поселков на побережье Азовского моря.Злоумышленник был задержан на пляже. Правоохранители изъяли пистолет, который мог быть орудием преступления.