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На Донбассе боевики скрывают разворовывание топлива путем подделки документов, - разведка
06.08.2017 19:30
В подразделениях боевиков работает инвентаризационная комиссия.
На оккупированном Донбассе боевики скрывают разворовывание топлива путем подделки документов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Facebook.
"В одном из подразделений 2 отдельной мотострелковой бригады (Луганск) 2 АК обнаружено хищение топлива. Учитывая это, командование корпуса спланировало работу инвентаризационной комиссии. С целью сокрытия недостачи топлива, ответственными лицами бригады осуществляется подделка отчетных документов", - говорится в сообщении.
Источник: rbc.ua
Теги: Донбасс, разведка, подделка, воровство
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